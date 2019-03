Maquillage: les meilleures astuces bonne mine

Pour donner un coup d’éclat

Le maquilleur Jean-François Casselman-Dupont suggère d’appliquer une crème BB, suivie d’un mascara allongeant et d’un fard naturel sur les joues. On termine avec un produit pour les lèvres qui reflète la lumière, comme un baume lustré ou un gloss. «Petite astuce pour avoir le regard plus vif: on trace une ligne de couleur beige sur la muqueuse de l’œil», révèle l’expert.

Pour illuminer le regard

Un truc sous-estimé, mais efficace de Maddox Lu, de Benefit Canada: «Des sourcils bien définis créent un effet liftant autour des yeux.» On n’hésite pas à combler les zones clairsemées avec un crayon.

Pour simuler un hâle

On applique une poudre bronzante sur le périmètre du visage, ainsi que sur les zones où les rayons du soleil accrocheraient naturellement – le front, le nez et les pommettes. «Cela donne davantage de structure au visage tout en produisant un effet de bronzage naturel», affirme Maddox Lu. On préfère appliquer un autobronzant? On procède comme les experts, en le mélangeant à la crème hydratante pour le visage. «Le fini est plus naturel et il est facile d’obtenir la teinte voulue sans mauvaises surprises», dit Jean-François Casselman-Dupont.

Attention: toujours opter pour une formule conçue pour le visage (et non pour le corps) afin d’avoir la dose de pigments appropriée.

Pour faire vibrer les couleurs

Le maquillage rose, pêche et champagne aide à illuminer le visage et les yeux. «Cela s’applique aux rouges à lèvres, aux fards à joues et aux illuminateurs, ainsi qu’aux ombres à paupières», soutient Maddox Lu. En contrepartie, les fards à paupières marron ou rouges sont à éviter lorsqu’on se sent fatiguée. «Ces teintes peuvent être superbes, mais si on a les yeux rouges, même un peu, elles ne feront qu’accentuer notre lassitude», précise Jean-François Casselman-Dupont.

Pour rattraper le sommeil perdu

«En règle générale, on maquille les yeux en grande partie sur la paupière supérieure, prescrit Maddox Lu. Un traceur ou un fard à paupières appliqués sous l’œil après une nuit trop courte ne feront que mettre l’accent sur les cernes.»

Pour accrocher la lumière

Une petite touche d’illuminateur liquide peut éclairer le visage grâce aux réflecteurs optiques qu’il contient. Jean-François Casselman-Dupont conseille de le poser sur les pommettes ou de l’ajouter dans les soins de la peau « pour créer un joli hâle lumineux»

