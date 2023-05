Autobronzants : comment les appliquer à la perfection

Quand nos bras et nos jambes sont d’une pâleur navrante, on a besoin d’un petit coup de pouce : l’autobronzant (et quelques conseils pour maîtriser son application).

Couleur inégale, paumes orangées… qui n’est pas passé par là en essayant un autobronzant à la maison ? On vous dit comment corriger les erreurs les plus fréquentes afin d’obtenir le plus beau hâle sans soleil.

1. Pour rendre le teint uniforme

Une des étapes clés pour obtenir un résultat optimal se joue avant l’application de l’autobronzant. La peau doit être lisse pour permettre au produit de bien adhérer à l’épiderme. Pour ce faire, on doit d’abord pratiquer une bonne exfoliation en insistant sur les zones rugueuses comme les coudes, les genoux et les talons, puis on complète par un hydratant pas trop gras (sinon l’autobronzant ne pénètrera pas… et bonjour les bariolages!). Les novices devraient faire leurs premières expériences de hâle sans soleil avec une formule teintée, qui aide à voir «en direct» si l’application est homogène, explique Shannelle Gellert, propriétaire de la marque canadienne SunnaTan qui propose des autobronzants naturels. Une autre façon de mettre toutes les chances de son côté pour parfaire son bronzage? «Enfiler un gant applicateur et étaler le produit en grands mouvements circulaires. Cette technique permet une meilleure absorption par l’épiderme», poursuit-elle. Par la suite, il faut éviter de porter des vêtements ajustés et pâles, d’entrer en contact avec de l’eau et de transpirer et ce, au moins huit heures après l’opération.

2. Pour ne pas se salir les mains

La meilleure façon d’éviter de se retrouver avec les paumes orangées est de travailler avec un gant applicateur d’autobronzant, mais une version en latex (pour les teintures et le jardinage) fera l’affaire pour dépanner. On n’a rien de cela à la maison? Sophie Evans, experte en bronzage chez St.Tropez — la gamme britannique adorée des célébrités et des youtoubeuses —, nous rassure: «Un lavage fréquent des mains pendant l’application empêche l’autobronzant de tacher les paumes et les cuticules.» Mais si nos mains ont déjà atteint le stade orangé? On les frictionne à l’aide d’une pâte exfoliante maison faite de sel mélangé à du jus de citron.

3. Pour estomper un hâle trop foncé

Shannelle Gellert suggère de prendre un long bain chaud au sel d’Epsom (au moins 15 minutes) au cours duquel on se frotte en douceur avec un gant exfoliant ou une débarbouillette. Il ne faut surtout pas irriter la peau. Sophie Evans seconde et propose aussi une mousse exfoliante renfermant des probiotiques, qui efface toute trace d’autobronzant et rééquilibre la peau afin de la préparer à une prochaine application.

4. Pour éviter d’assécher la peau

La molécule DHA contenue dans tous les autobronzants déshydrate l’épiderme. Il est important de choisir une formule enrichie d’agents hydratants lorsque notre peau est particulièrement sèche. Selon Sophie Evans, les personnes à peau sensible, souffrant d’eczéma ou de psoriasis devraient se tourner vers une formule huile.

5. Pour garder son hâle le plus longtemps possible

Pour donner de l’éclat et faire durer notre joli hâle, il faut avoir le réflexe d’utiliser un hydratant matin et soir. Mais pas n’importe lequel: les formules doivent être exemptes d’alcool, de parfum et de sodium lauryl sulfate, des ingrédients agressants qui dessèchent l’épiderme. Sophie Evans recommande de prendre une douche ou un bain à l’eau tiède puis de se sécher en tapotant la serviette sur le corps (sans frotter vigoureusement).

