Eczéma : traitement et prévention

C’est quoi ?

La forme la plus courante d’eczéma, aussi appelé dermatite atopique, se caractérise par une sécheresse cutanée et des plaques rouges qui démangent dans le creux des coudes, derrière les genoux, et parfois dans le visage et aux mains. « Les gens qui ont de l’asthme et des allergies saisonnières ont plus tendance à développer ce type d’eczéma », explique le Dr Marc-André Doré. Les autres formes fréquentes sont la dermatite de contact, causée par une substance à laquelle on est allergique (comme le caoutchouc ou le nickel dans les bijoux) et la dermatite de contact irritative, qui survient lors du contact répété avec un produit irritant (comme les parfums et les gels désinfectants).

Quels sont les traitements ?

Il n’existe aucun remède définitif contre l’eczéma, mais il est possible de le soulager. Le Dr Doré recommande l’usage de crèmes hydratantes pour peaux sensibles, contenant des céramides, offertes en vente libre. On applique la crème une ou deux fois par jour après le bain ou la douche, sur une peau humide. Pour l’eczéma léger à modéré, il est aussi possible d’utiliser une crème en vente libre à base d’hydrocortisone, ou une crème sur ordonnance avec ou sans cortisone. Pour les cas graves, des médicaments par voie orale (corticostéroïdes, ciclosporine, par exemple) sont parfois prescrits.

Comment le prévenir l’eczéma ?

En gardant la peau bien hydratée, tout simplement. « Plus on crème la peau de façon régulière, plus on a de chances de diminuer les poussées d’eczéma », maintient le Dr Doré. Dans le même ordre d’idées, on évite tout ce qui agresse ou assèche la peau, comme les longs bains chauds ainsi que les endroits surchauffés ou à faible taux d’humidité. On vérifie également si certains aliments, le stress ou d’autres déclencheurs (un chandail, une bague, de la poussière, un savon…) contribuent aux poussées d’eczéma, afin de s’en tenir loin. La Société canadienne de l’eczéma rappelle que gratter les plaques aggrave l’affection et augmente les démangeaisons. Bref, pas touche !

À lire aussi : Les bons gestes pour une belle peau