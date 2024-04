Royal, la pièce à voir ce printemps

Dans Royal, paru en 2016 aux éditions de Ta Mère, Jean-Philippe Baril Guérard nous emmène vivre la course aux stages annuelle des étudiants en droit de l’Université de Montréal. Il raconte, avec la plume incisive et rythmée qu’on lui connaît, ce processus hautement compétitif durant lequel tous les coups semblent permis. En filigrane de ce récit riche en rebondissements transparaît une fine analyse de la société de performance. L’auteur avoue avoir eu beaucoup de plaisir à remanier son propre roman afin de l’adapter pour le théâtre. Faire passer ses histoires d’un médium à l’autre est un exercice riche qui lui permet d’approfondir son œuvre pour l’actualiser, lui donner une nouvelle vie. « Quand j’écris, j’ai tendance à aller vite, j’écris dans l’urgence. L’adaptation est une belle façon de regarder mon propre travail comme si ça avait été écrit par quelqu’un d’autre, explique-t-il. Ma compréhension du sujet a également évolué au fil du temps. J’en ai découvert des aspects intéressants que j’ai pu ajouter dans la pièce. Oui, c’est une adaptation, mais c’est aussi un autre objet artistique. » Jean-Simon Traversy cosigne la mise en scène de Royal avec la danseuse et chorégraphe Virginie Brunelle. L’impressionnant processus de distribution a permis à plus de 280 jeunes comédiens d’auditionner pour obtenir l’un des 10 rôles. Ont été retenus entre autres Irdens Exantus, vu notamment dans les séries Larry, Fragments et Haute démolition, Xavier Bergeron, Romy Bouchard et Florence Deschênes.

Royal, de Jean-Philippe Baril Guérard, Duceppe, du 10 avril au 11 mai.

