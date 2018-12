«Jack et le temps perdu»: un roman graphique signé Stéphanie Lapointe

Jack est un capitaine qui quitte très rarement son bateau, obsédé par une quête qui le consume… Voilà la trame du deuxième roman graphique fort touchant de la chanteuse, actrice et autrice Stéphanie Lapointe. « J’ai écrit Jack et le temps perdu à la suite d’une rupture amoureuse, précise-t-elle. Je réfléchissais au fait qu’il y a, bien souvent, deux manières de réagir face à l’adversité. On peut se replier sur soi et laisser la colère nous engloutir, voire nous changer, ou utiliser l’obstacle pour grandir et ultimement essayer d’être plus heureux. Ce pêcheur prêt à tout pour retrouver son fils perdu en mer vit un peu en chacun de nous et, qu’on soit enfant ou adulte, je crois qu’il a quelque chose à nous apprendre… » Jack et le temps perdu, illustré par Delphie Côté-Lacroix, Les Éditions XYZ (Quai no 5), en librairie.