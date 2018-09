L’Australie dans les petits pots

L’approche épurée, les produits naturels et les rituels beauté simplifiés ont créé un engouement chez les consommatrices. Parmi les ingrédients locaux utilisés: la prune de Kakadu, bourrée d’antioxydants et de vitamine C; le desert lime, qui exfolie en douceur; le poivre de Tasmanie et le miel de manuka aux propriétés cicatrisantes. Au Québec, nous sommes déjà des habituées de quelques marques de la contrée du kangourou.

Nude by Nature

La gamme de cosmétiques no 1 en Australie. Ses fonds de teint minéraux et ses poudres bronzantes garantissent la bonne mine des filles de Bondi Beach, à Sydney. Poudre libre Radiant

Loose Powder Foundation, nuance Olive, de Nude by Nature, 32 $ les 10 g. Pharmaprix

Aesop

Originaires de Melbourne, ces soins pour la peau et les cheveux contiennent des ingrédients dérivés de plantes. Les beaux emballages au look pharmaceutique les rendent encore plus craquants. Des boutiques ont pignon sur rue à Montréal.

Gel nettoyant ambivalent pour le visage d’Aesop, 43 $ les 100 ml. aesop.com

Kevin Murphy

Selon le magazine Vogue, c’est Kevin, styliste capillaire, qui aurait lancé la mode des beach hair échevelés par le vent et l’air iodé. La gamme de produits est concoctée à partir d’extraits de plantes et d’huiles essentielles.

Shampooing nettoyant pour cheveux fins Angel.Wash de Kevin Murphy, 32 $ les 250 ml. Etiket

D’autres marques à surveiller

Maquillage : BECCA

Soins de la peau : Dr Roebuck’s, Edible Beauty, Grown Alchemist, Intraceuticals

Produits solaires : COOLA

Soins pour le corps : Frank Body, Sand & Sky

