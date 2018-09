Pour décrasser les pores

Avec ses 7 000 vibrations par minute, ce dispositif permet de nettoyer la peau en profondeur. On peut aussi l’utiliser en mode pulsation pour masser et tonifier l’épiderme. Le plus: pas besoin de remplacer la brosse — le silicone, non poreux, fait blocus contre les bactéries.

Appareil nettoyant intelligent pour le visage Clean, PMD, 119 $