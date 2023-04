Cosmétiques écolos : nos marques préférées

Des ingrédients plus respectueux de l’environnement, des emballages minimalistes et une fabrication locale… Ces entreprises commercialisent des cosmétiques écolos qu’on aime. On apprécie autant leur démarche responsable que la qualité de leurs produits.

Attitude

Au Québec, la marque Attitude a été une pionnière dans les produits ménagers verts. Et elle ne cesse d’innover. Il y a peu, deux gammes de cosmétiques sont nées dans ses laboratoires : les soins solides Oceanly, dont tous les emballages sont 100 % compostables, et les nettoyants pour le corps et les cheveux Super leaves Essential Oils, composés presque entièrement d’ingrédients naturels et conditionnés dans des bouteilles d’aluminium réutilisables. On les remplis grâce à des recharges vendues en ligne ou dans la nouvelle boutique avec pignon sur la rue Saint-Denis, à Montréal.

Chanv

L’entreprise québécoise Chanv, qui a désormais comme égérie l’actrice Catherine St-Laurent, fête déjà son 20e anniversaire. La nouvelle version de ses produits est encore plus écoresponsable – tant dans la composition que dans l’emballage. Il y a, chez Chanv, un réel souci d’utiliser des ingrédients naturels et locaux pour dorloter corps, visage et cheveux, dont l’huile de Chanv™ présente dans toutes ses formules. Cette dernière est fabriquée à base de chanvre cultivé au Québec. Notre coup de cœur : l’onguent anti-démangeaisons efficace pour traiter les bobos, les irritations et les plaques d’eczéma.

Reversa

Reversa, une marque d’ici, se spécialise dans la fabrication de soins du visage végétaliens, qui ciblent les problèmes d’acné, la sécheresse et le vieillissement cutané. Fait intéressant, son nouveau sérum régénérateur BIOmimétik contient de l’extrait de canneberges, sauvées du gaspillage. Un bel exemple d’économie circulaire au sein de l’industrie de la beauté.

Yves Rocher

Voilà déjà 60 ans que la société française Yves Rocher conçoit des cosmétiques avec des ingrédients naturels et locaux, répertoriés en toute transparence dans son glossaire en ligne. Mention spéciale à sa gamme démaquillante Pure Algue, fabriquée à partir de plantes récoltées sur les côtes de Bretagne. Celle-ci laisse la peau douce et fraîche comme un grand bol d’air marin. Autre initiative inspirante : la marque entretient un vaste jardin botanique à La Gacilly, en France, où poussent 1500 espèces, dont ses huit plantes emblématiques (camomille matricaire, camomille romaine, arnica, calendula, bleuet, mauve, edulis et ficoïde Glaciale).

Bkind

Derrière les petits pots et savons minimalistes de Bkind se cache une microbiologiste montréalaise inspirée et déterminée à trouver des solutions aussi saines pour la peau que pour la planète. Et que dire de son vaste choix de vernis à ongles non toxiques, de shampooings solides et de cosmétiques en vrac ? Pour chaque commande en ligne, on reçoit une carte ensemencée qu’on met en terre… et qui donnera, après quelques jours, des fleurs ! Voilà un beau message.

À lire aussi :

Beauté : 5 marques locales à découvrir

Crèmes de jour : les meilleures pour hydrater le visage