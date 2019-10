Quatre mascaras pour un regard de braise

Multitâche

Bravo au mécanisme innovateur de la brosse. Position 1: les poils séparent bien les cils et créent une illusion de longueur. Position 2: en un petit clic, on resserre les poils qui travaillent sur le volume des cils en les densifiant.

Mascara Twist Up the Volume Édition 24 HR, Bourjois, 23 $

Discipline

Shiseido fait obéir les cils indisciplinés à la baguette (de mascara) et à la brosse au design particulier: le côté plat sert à soulever les cils et à les enrober de pigments. Le côté incurvé les sépare et leur ajoute du volume.

Mascaraink Chaos Contrôle, Shiseido, 32 $

Mise en plis

It Cosmetics est allé chercher l’expertise de Drybar, la réputée chaîne de salons californiens spécialisée dans la mise en plis des cheveux. L’idée? « Coiffer nos cils » avec une version miniaturisée de la brosse ronde propre aux brushings, pour leur donner un maximum de volume.

Mascara Lash Blowout, It Cosmetics, 33 $

Souplesse

La brosse super flexible aux 252 soies de différentes longueurs permet de bien répartir la formule, sans qu’on soit obligée de se contorsionner devant le miroir pour atteindre les zones retranchées. Des fibres de polymère étoffent les cils.

Mascara So Fierce!, Revlon, 11,99 $

À lire aussi: Beauté: les secrets des pros