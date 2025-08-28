5 astuces pour avoir des cils fournis

Photo: Imaxtree

1. Opération hydratation

L’usage d’un revitalisant est une étape cruciale pour maintenir une chevelure en santé. La même règle s’applique aux cils. On leur donne une dose d’amour en appliquant un peu de vaseline, d’huile de ricin, de coco ou de jojoba sur la longueur du poil avant de se mettre au lit. Notre conseil: utiliser une brosse à cils ou un coton-tige pour faciliter l’opération. Attention! Le produit ne doit pas entrer en contact avec les yeux, alors on évite de se frotter les paupières.

2. Des cils à la tonne

Pour créer l’illusion d’une frange de cils fournie, il suffit d’adopter ce secret beauté. À l’aide d’un eye-liner, on trace une ligne très fine le long des cils supérieurs. Ensuite, à l’aide d’un khôl gras, on colore la muqueuse supérieure. Quelques couches de mascara, et à nous le regard de star!

Annabelle – Traçeur liquide Skinny, 14$

Clinique – Crayon gel ligneur High Impact, 36$

(Gagnant de notre Palmarès beauté 2025)

3. Une base solide

Les bases de maquillage (visage, paupières, lèvres, ongles...) servent de voile protecteur et assurent un bon support pour les étapes suivantes de la mise en beauté. Fondée sur le même principe, la base de mascara (blanche ou transparente) nourrit et allonge les cils, tout en maximisant la tenue de notre teinte préférée. On l’applique après l’étape du recourbe-cils et, évidemment, avant la couleur. On préfère les bases infusées de soins nourrissants.

Fenty Beauty – Base de mascara Hella Extra, 27$

4. Volumineux et poudreux!

Le shampoing sec donne un kick aux racines affaissées et fatiguées. La poudre libre produit le même effet sur les cils. Le mode d’emploi est simplissime: on enduit une brosse à sourcils d’une poudre translucide pour le visage, puis on la fait glisser à travers les cils. Bluffant pour épaissir les poils. Envie d’un maquillage de soirée? À l’aide d’un pinceau plat, on dépose au ras des cils une ombre à paupières noire mate et on termine avec le mascara.

5. Deux couches valent mieux qu’une

Peu importe le type de mascara, l’application de deux passages est primordiale pour avoir un regard soutenu. Alors que la première couche est toujours humide, on applique du mascara une seconde fois. Prudence avec les produits hydrofuges: difficiles à nettoyer, ils nécessitent plus de frottements et fragilisent les cils. Il faut prévoir un démaquillant à l’huile ou biphasé.

Pupa Milano – Mascara Vamp! Lash Extender, 29$

Clarins – Démaquillant Express Yeux biphasé, 19$ les 50ml

