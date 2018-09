SOS problèmes de peau: des solutions efficaces

1. Les points noirs

Pour éradiquer les comédons, on peut avoir recours à une douce exfoliation à l’acide glycolique ou salicylique, à un peeling ou encore à l’exfoliation mécanique. On évite les produits à base d’huile, susceptibles d’obstruer les pores.

2. Les boutons

On s’assure de changer sa taie d’oreiller tous les soirs et on s’abstient de se toucher le visage, pour éviter la prolifération des colonies de boutons. «L’idéal est d’utiliser un soin ciblé de type “SOS boutons” le soir», conseille Jennifer Brodeur, fondatrice et PDG de JB Skin Guru. Les ingrédients à privilégier: l’acide salicylique et le peroxyde de benzoyle. Par contre, ils doivent être utilisés au besoin et avec modération, car ils peuvent se montrer asséchants et irritants.

3. Les pores dilatés

«Les pores dilatés sont une conséquence de glandes sébacées suractives et parfois de dommages solaires: l’élastine se dégrade et la peau a du mal à resserrer les pores », dit la Dre Sonya Abdulla, dermatologue à la clinique torontoise Dermatology on Bloor. Il est essentiel de rechercher un soin qui régule la production de sébum, renforce la structure des pores et exfolie la peau en surface, selon Marie-Claude Côté, directrice nationale de la formation chez Clarins.

4. Les taches pigmentaires

En plus d’intégrer à notre routine des soins éclaircissants contenant de l’acide glycolique ou de la vitamine C, on exfolie la peau deux à trois fois par semaine et on la protège avec un écran solaire FPS 50, toujours selon Marie-Claude Côté.

