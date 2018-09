Jeans et chaussures: des matchs parfaits

Jupe en denim + flâneurs

Avec sa longueur midi et son beau denim noir, cette jupe passe aisément le test du bureau. La coupe structurée et la taille haute donnent beaucoup de latitude quant au style du haut, qu’on pourra glisser dans la jupe ou laisser librement bouger au gré de nos mouvements. Pour compléter ce look, des flâneurs minimalistes, et un collant car les journées frisquettes sont arrivées… et là pour rester.

Veste, RW&CO., 149,90 $. Col roulé, Banana Republic, 95 $. Jupe, H&M Studio Collection, 80 $. Boucles d’oreilles, Ann Taylor, 53 $. Sac, MICHAEL Michael Kors, 278 $. Flâneurs, Aldo, 90 $.