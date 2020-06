Mode: les tendances qui rayonnent

Couleurs bonheur

Jeux d’oranges

Petit tour au verger pour cueillir des couleurs gorgées de soleil. Le cantaloup, la mangue et la mandarine vitaminent les neutres basiques et appuient à la perfection leur complémentaire chromatique – les bleus, du denim délavé au «Classic Blue» de Pantone.

Bouquet lavande-lilas

Surnommées « Millennial Purple », ces deux teintes romantiques confirment leur percée amorcée l’an dernier. Spectaculaires en solo, elles baignent dans l’harmonie avec du jaune, du blanc, du bleu ciel, du vert chartreuse et de l’orangé.

Moins blanc que blanc

S’il y en a un qui fait dans la nuance, c’est bien le blanc. La vague écolo a engendré une palette naturelle aux subtiles variantes: écru, ficelle, coquille d’œuf… Désormais, combiner ces demi-tons n’est plus une fausse note, mais un signe de sophistication.

Recherchés: deux ou trois-pièces

Rendons au costard ce qui appartient au costard: le tailleur-pantalon (ou costume d’homme) est un sans-faute qu’on peut enfiler les yeux fermés. Les stylistas ont même réhabilité le troisième membre de l’élégante trinité du complet: le gilet (celui des banquiers et de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques). De nouvelles proportions – veston ultragrand, pantalon ample et fluide – et une palette élargie de teintes vives et pastel se chargent de décaper l’image classique. Pour marquer plus de points au rayon audace, on remplace le chemisier d’usage par un soutif ou une bralette.

Pieds choyés

Champion du confort, le flâneur androgyne (loafer) s’est immiscé dans les vestiaires boulot et week-end. Il est une coche plus chic lorsqu’il se juche sur un talon haut costaud, ou quand il se prend pour un escarpin-sandale. La mule, bien présente depuis quelques saisons chaudes, se dote de deux larges brides, ce qui facilite la démarche. À surveiller: les textures reptiles (croco et boa) et les drapés noués.

Hauts tout chauds

Pour accompagner les jupes et les pantalons à taille haute omniprésents, des hauts écourtés, ornés de volants ou crochetés façon 1970. On les exhibe ou on les habille d’un cardigan ou d’une veste TTG.

Fascinantes seventies

L’histoire d’amour avec les années 1970, décennie chérie de la mode, semble éternelle. Cette nostalgie jouée en boucle ressuscite le pantalon à taille haute et à jambes évasées, le gilet, la robe en maille rayée, le macramé, le cuir brun rouille (oui, oui, même au printemps!) et les grandes lunettes carrées. Même le chemisier à long col «pelle à tarte» fait un rappel. Imprimés façon papier peint, couleurs psychédéliques combinées de façon improbable… le riche héritage des seventies est loin d’être dilapidé.

Bulles d’air

Ces volumes extravagants, sans demi-mesure, évoquent davantage la haute couture… Pourtant, des créateurs comme Marc Jacobs et Demna Gvasalia de Balenciaga ont franchi la frontière entre un monde de rêveries et la réalité. On a vu les manches se gonfler comme des ballons, et les robes s’évaser le plus possible pour que s’y engouffrent les brises et les courants d’air.

Feuilles persistantes

Les feuillages luxuriants de la fameuse robe «imprimé jungle» de J.Lo, signée Versace, sont plus pertinents que jamais, alors que l’environnement est au cœur des problèmes planétaires.

Rigide ou moelleux?

Quand vient le temps de choisir un sac, les fashionistas sont des paradoxes ambulants. Elles affectionnent autant le nanosac (format carte de crédit) que l’immense cabas range-fatras. Ce printemps, les sacs rigides géométriques, souvent à poignée unique, séduisent par leur esthétique rétro. Mais un autre style, à l’opposé, compte un impressionnant bassin de fans: les modèles souples (souvenir des sacs hobo), froncés de gros plis moelleux. La vague Bottega Veneta a fait des petits.