Jeans: les coupes et les couleurs tendance à adopter en 2024

S’il y a bien une matière dont on ne se tanne jamais, c’est le denim. N’empêche, les tendances évoluent chaque saison. En 2024, le jean continue de gagner en amplitude, devenant la pièce maîtresse de nos looks, et s’assombrit un peu : l’indigo l’emporte de plus en plus sur l’effet délavé.

Voici les cinq plus grandes tendances au rayon jeans et quelques modèles pour vous les approprier.

Tendance 1 : le jean foncé

Jean foncé à revers Anthropologie – 168 $

Jean foncé à taille mi-haute Reitmans – 69,90 $ (en solde à 49,95 $)

Jean foncé à jambe large Banana Republic – 190 $

Jean foncé taille plus True Religion – 139 $

Tendance 2: le jean ample (ou jean palazzo)

Jean ample à taille haute Reitmans – 69,90 $ (En solde 49,95 $)

Jean écru à jambes larges Everlane – 178 $

Jean large court à taille boutonnée Simons – 195 $

Jean Frame palazzo SSense – 360 $

Tendance 3: le jeans à jambe droite

Jean violet jambe droite Old Navy – 44,99 $

Jean unisex droit KOTN – 138 $

Tendance 4: le jean ballon

Jean ballon bleu clair Frank & Oak – 119 $

Jean cintré ballon à taille mi-haute Zara – 65,90 $

Tendance 5: le short en jeans évasé

Short en denim à taille haute et ourlet J.Crew – 131.50 $

Short en denim décontracté à taille haute Mavi – 98 $

Short ample en denim délavé Simons – 59 $

