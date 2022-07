L'été en beauté : tout ce qui nous fera envie

Rétrovision

Les montures « œil de chat » des années 1950 sont passées dans le camp des classiques, avec leurs douces formes effilées. Des créateurs les ont actualisées cet été en les transformant en triangles plus edgy.

Il y a 25 ans, le premier des sept romans Harry Potter débarquait dans les librairies… et la mode des lunettes rondes s’imposait chez les opticiens. La popularité de ce style ne s’est jamais démentie depuis.

Sans les UV

Il ne faut pas attendre que l’indice UV tape le 10 pour sortir le flacon de protection solaire. Les rayons ne prennent jamais congé : les UVA endommagent la peau et la font vieillir prématurément, même quand il y a une couverture nuageuse. Et ils traversent les vitres de surcroît ! À un point tel que l’application d’une lotion avec FPS à l’intérieur de la maison ou du bureau est devenue une nécessité.

Les laboratoires de cosmétologie cherchent à vaincre nos réticences face aux soins anti-UV. Leur tactique : le plaisir sensoriel. Bruines au toucher sec, parfums enivrants, lotions visage plus légères qu’une crème hydratante, poudres à FPS30 qu’on applique au pinceau par-dessus le maquillage…

Le cuir chevelu a enfin l’attention qu’il mérite – à preuve, l’invasion des gammes capillaires sur le marché. Il était tout naturel que la famille des solaires emboîte le pas avec des vaporisateurs ciblés pour la peau du crâne.

Enfin, préoccupations écologiques obligent, plusieurs formules minérales sont infusées d’huiles végétales et biodégradables qui ne nuisent pas à la faune et à la flore des fonds marins. Vert et bleu forment une si belle harmonie… on veut que ça reste ainsi.

Maillots

Les styles qui font des vagues

Vive la fronce ! Les petits plissés qui ondulent sur les maillots sont passés de la pataugeoire à la piscine des grandes : les modeuses en raffolent. Ce détail esthétique peut être un allié précieux pour les silhouettes. Il ajoute du volume sur les bustes menus. Il camoufle un ventre rebondi. Des fronces latérales peuvent aider à galber la taille.

Asymétrie en folie Jamais n’a-t-on vu autant de créativité dans les coupes. Les ajours ouvrent des fenêtres amusantes sur les une-pièce. Les bretelles prennent des libertés, jouées en solo ou encore en duo décalé sur le même côté. Avertissement : les adeptes d’un beau hâle uniforme devront prévoir une poudre bronzante d’appoint !

Rétro star Le deux-pièces de la décennie 1950 – soutien-gorge à armature et culotte haute – est encore une star du plongeoir. Ajoutons une Vespa turquoise et un verre de limonade rose dans le décor pour parfaire l’image de carte postale… ou plutôt, d’Instagram !

Laqués sucrés

La manucure est une façon aisée d’aborder des teintes situées hors de sa zone de confort. La couleur Pantone de 2022, Very Peri, a inspiré une palette de vernis déclinée autour du lavande et du lilas. Des orangés fruités complémentaires – mangue, tangerine, pêche – font contrepoint. Au jaune soleil, pas évident à porter, on préfère le doux pastel d’un granité au citron.

Le goût de l’eau

Après une journée passée à la plage ou sur le bord d’un lac, on a besoin de dorloter sa peau. Les soins après-soleil jouent ce rôle. Ils améliorent en effet l’élasticité de l’enveloppe cutanée grâce à des agents nourrissants comme l’aloès, les céramides, la glycérine, ainsi que de la vitamine C et E et des antioxydants tels que les flavonoïdes (que l’on trouve dans les baies et les pommes, notamment).

L’acide hyaluronique (AH), cet actif star qui désaltère l’épiderme, n’est plus seulement réservé au visage. La marque Belif, réputée pour sa gamme ultrahydratante Aqua Bomb, vient de lancer sa première lotion corporelle bourrée d’AH.

À contre-pied

Bien pratiques pour passer du jardinage à la plage, les sabots et sandales utilitaires font polémique ! Les Crocs se retrouvent parmi les ugly shoes les plus désirés sur les plateformes de shopping.

Faire le plein de fruits

Grâce à leurs vertus antioxydantes et hydratantes, les fraises, les pastèques et les pêches font le bonheur de la peau. À ces douceurs locales s’ajoutent d’autres fruits cueillis dans des terres plus exotiques. Ces habitués de l’ensoleillement et de la sécheresse extrêmes fournissent aux soins cosmétiques des extraits hors pair pour nourrir la peau et les cheveux.

Figue de Barbarie

Ce fruit charnu est produit par une variété de cactus. Ses pépins contiennent une huile précieuse au parfum suave, indispensable quand la peau et les cheveux secs crient au secours.

Fruit de la passion

Il restaure le film hydrolipidique de la peau et confère souplesse et fini soyeux à la surface cutanée.

Bergamote

L’agrume du Sud italien est un antibactérien qui neutralise les mauvaises odeurs. De plus en plus de déodorants l’incluent dans leur formule. Et ça sent tellement bon !

Prune de Kakadu

Ce superfruit australien contient 100 fois plus de vitamine C qu’une orange. C’est dire son potentiel pour requinquer l’éclat du visage, en plus de repulper l’épiderme et de maintenir son hydratation à long terme !