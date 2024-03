4 sacs à main cultes à s’offrir dès maintenant

Dès leur création, ces styles ont marqué l’histoire de la mode. Voici des accessoires devenus mythiques, et des conseils pour s’en inspirer… à des prix plus abordables.

Quatre sacs incontournables

Le fourre-tout pratique

À l’origine, le Birkin de Hermès. Sur un vol Paris-Londres en 1987, le dirigeant de la maison française Hermès rencontre une actrice, chanteuse et jeune maman déçue de ne pas trouver un sac assez grand pour contenir tout l’attirail nécessaire à ses journées occupées. Elle s’appelle Jane Birkin, et esquissera elle-même le modèle du cabas ample aux anses bien rigides qui portera son nom. Ce modèle est devenu si prisé qu’il faut aujourd’hui s’inscrire sur une liste d’attente pour espérer en acheter un.

Pour qui, pour quoi ? « Il est adapté à toutes les occasions puisqu’on peut y glisser tous nos essentiels, mais il est encore plus indispensable en voyage, affirme Mélissa Lambert, créatrice de la marque québécoise qui porte son nom. Il est très polyvalent et il s’agence à n’importe quel look. »

La besace intemporelle

À l’origine, le Classique de Céline. Réputée pour ses designs minimalistes, fonctionnels et chics, la maison française Céline a frappé fort en créant, en 2009, ce sac à bandoulière très simple qui deviendra vite un emblème du « luxe discret » pour les collectionneuses. Cette tendance intemporelle prône la sobriété et contraste avec la mode du clinquant et des logos « tape-à-l’œil ».

Pour qui, pour quoi ? « La bandoulière est très pratique et elle donne un petit côté avant-gardiste à un sac classique, pour un style chic et audacieux à la fois », dit Violaine Tétreault, créatrice de la marque de sacs faits à la main au Québec Veinage. « J’aime l’associer à un look simple pour lui ajouter une signature discrète mais ô combien élégante, dit la styliste Isabelle Gauvin. Un manteau brun, un pantalon crème et une paire de mocassins, par exemple. »

La pochette glamour

À l’origine, le Baguette de Fendi. « Au voleur, c’est un Baguette ! », crie l’héroïne de la série Sex and the City, incarnée par Sarah Jessica Parker, lorsqu’un voleur lui arrache son sac à main dans un épisode diffusé en 2000. L’objet de toutes les convoitises n’avait été créé que trois ans auparavant par la maison italienne Fendi, mais on l’appelait déjà par son petit nom tant son succès fut fulgurant. Il a lancé la tendance des mini sacs qui se glissent sous le bras et qui ne permettent d’emporter que le strict nécessaire.

Pour qui, pour quoi ? « C’est un symbole de la mode ultra féminine des années 2000 qui, d’ailleurs, revient au goût du jour ce printemps », observe Isabelle Gauvin. Elle aime l’associer à une tenue de soirée très sexy mais aussi, en contraste, à un look sportif. « Avec un legging, un sweatshirt et une veste surdimensionnée », suggère Mélissa Lambert, créatrice des sacs du même nom.

Le sac bijou

À l’origine, le Chiquito de Jacquemus. En créant cet accessoire de seulement 12 cm de long en 2017, le français Simon Porte Jacquemus a porté la tendance du mini sac à son paroxysme. « Il n’est là que pour être vu, comme un bijou. Il n’a aucune fonction pratique puisqu’il est même trop petit pour contenir le téléphone de la génération Instagram qui l’aime tant ! » s’amuse Isabelle Gauvin. Pour répondre à sa seule et unique mission esthétique, le Chiquito a été décliné en plus de 25 couleurs.

Pour qui, pour quoi ? Isabelle Gauvin suggère de porter un sac aussi audacieux avec une tenue simple, un jean et un tee-shirt uni par exemple, afin de le mettre en valeur. « On peut faire un rappel avec une pièce de la même couleur, comme une chemise ou une paire de chaussures, ou carrément jouer la carte du monochrome », dit-elle.