Mode : 5 basiques coups de cœur

Qu’elles s’appellent basiques, musts ou essentiels, ces cinq pièces assurent les fondements de notre garde-robe. Et on les aime tant !

La blouse à volants

Cette pièce s’inspire de la tendance victorienne, qui cartonne très fort en ce moment. Il suffit d’un minivolant qui frissonne à l’encolure ou le long de l’emmanchure pour injecter le look 19e siècle à une blouse ou à un chemisier. On réservera les cascades de grosses vagues soyeuses aux occasions vraiment festives.

La veste-cardigan

Il s’agit d’une pièce hybride qui possède l’ADN d’une veste, mais qui est déclinée en tricot. La cardiveste fait partie des chouchous des télétravailleuses : elle procure le juste dosage décontraction-élégance qu’exige une visioconférence avec les patrons ! C’est une complice de prédilection dans une saison particulièrement portée sur la maille.

Le paletot masculin

On ne remerciera jamais assez ce manteau pour son chic discret, tout en simplicité. Le classique des classiques est en lainage couleur camel, souvent enrichi d’alpaga, de mohair ou de cachemire. Il existe aussi des versions plus légères, non doublées, qu’on peut porter à l’intérieur en guise de veste.

La robe courte et évasée

La robe-culte des années 1960 est revenue conquérir les fashionistas. Son profil ? Courte et évasée, à taille haute, souvent munie de manches ballons. Ses matières de prédilection ? La dentelle anglaise ou la mousseline aérienne, imprimée de petites fleurs. On l’enfile avec un collant opaque et des bottes à talon haut, on trace un trait épais de eye-liner et hop ! C’est parti pour un voyage dans le temps.

Le pantalon à taille haute

Le pantalon à taille haute passe l’épreuve de la polyvalence avec succès. Il ne chôme jamais, s’accommodant autant d’un cardigan court, d’un t-shirt, d’un veston à large carrure que d’une cami plus habillée. Un travailleur essentiel au succès d’une garde-robe.