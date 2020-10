60 mots qui racontent notre histoire

Nous avons demandé à 60 femmes parmi les plus influentes du Québec de nous donner leur définition d’un mot associé à la réalité féminine ou aux combats féministes actuels ou passés. L’objectif n’est pas modeste : dresser, au moyen de ces définitions, un portrait aussi fidèle que possible de ce que signifie être une femme au Québec en 2020.

Les listes de ces 60 personnalités et des 60 mots ont été élaborées par l’équipe de rédaction du magazine. Elles ont fait l’objet de nombreuses discussions aussi animées que passionnantes ! Puis est venue l’autre étape délicate : déterminer quel mot serait confié à qui et, surtout, veiller à se tenir loin des clichés. Donner à Pauline Marois ou à Dominique Anglade le mot politique ? Pas question. Nous avons donc remis les jumelages au hasard : 60 noms dans un sac, 60 mots dans un autre, et on pige ! C’est ainsi que Valérie Plante a obtenu le mot pornographie, Manon Massé, rides, Mitsou, sexe, et Safia Nolin, masculinisme. Le résultat ? Une mosaïque fascinante… de définitions révélatrices et étonnantes. Bonne lecture !

Voile, selon Michèle Ouimet

« À 20 ans, je ne connaissais rien à l’islam, encore moins au voile. Pour moi, il n’était que soumission, mais au fil de mes reportages dans des pays musulmans, ma vision a changé. La réalité, beaucoup plus complexe que je le soupçonnais, a brouillé mes repères et fait voler en éclats le carcan simpliste dans lequel j’emprisonnais le voile. J’ai découvert que des femmes le portent par choix, parce qu’il fait partie de leur identité culturelle. Par contre, la majorité d’entre elles se voilent. Elles cèdent à la pression des hommes enfermés dans une religion rigide qui leur laisse peu de place. Je suis passée de mon ignorance de femme occidentale à la perplexité, puis de la perplexité à la complexité, car rien n’est simple au pays du voile, pour finalement aboutir à la tolérance si difficile à observer. »

La journaliste Michèle Ouimet a travaillé au quotidien La Presse pendant 29 ans avant de prendre sa retraite en 2018. Elle a récemment fait paraître le livre Partir pour raconter (Les Éditions du Boréal), dans lequel elle propose le récit de sa carrière de journaliste internationale.

Vote, selon Jannette Bertrand

« En 1940, l’année où les femmes ont obtenu le droit de voter au Québec, j’avais 15 ans. Mon père était extraordinaire, mais c’était aussi un homme de son temps. Pour lui, les suffragettes étaient toutes des “mal baisées”. À cette époque, je n’étais pas la Janette d’aujourd’hui. J’étais soumise et silencieuse, et je ne savais pas trop quoi en penser. J’ai compris très tard ce que ce mot voulait dire pour moi et à quel point c’était important. Parce que, si on acceptait que les femmes votent, on acceptait qu’elles aient une âme. »

Tout au long de sa vie, comme journaliste, animatrice, dramaturge ou autrice, elle a brassé le Québec pour le faire entrer dans la modernité – les Québécoises lui doivent beaucoup. À 95 ans, elle est toujours soucieuse de traiter de sujets contemporains. Elle fait paraître cet automne un roman portant sur les hommes et le mouvement #MoiAussi aux Éditions Libre Expression.