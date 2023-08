Isabelle Boulay, la plus belle saison de sa vie

Diane fait partie d’une constellation de femmes « formidables et inspirantes » toutes plus âgées qu’Isabelle – Lise, 78 ans, Suzette, 75, Jacqueline, 82 – dont les prénoms trouvent leur place dans la conversation, tout comme Charles (Aznavour), Carla (Bruni) et Johnny (Hallyday). « Il y avait aussi Pierrette, décédée à 97 ans, je lui parlais tous les jours. Le fait de vieillir me fait réaliser qu’elles vieillissent, elles aussi. » Cela l’attriste plus que les inévitables outrages du temps sur son visage encore (et naturellement) très lisse. Cela dit, perfectionniste comme elle l’est, Isabelle ne fait pas l’autruche. « Je vois toutte, lance-t-elle, en appuyant sur les t. Je le vois que j’ai pu 30 ans, que j’ai la paupière d’une femme de 50 ans. Mais quand je repense à celle que j’étais à 30 ans, je me sens bien mieux maintenant. »

Madame rêve

Elle a quitté son coin de pays à 16 ans, mais la Gaspésie n’est jamais loin, toujours à portée de souvenirs. « La première personne pour qui j’ai chanté, c’était un homme sourd, un ami de mon père, dit Isabelle, installée à une table ronde sous le regard doré de ses 19 Félix. Il était comme un animal blessé, souffrant. Il ne m’a pas entendue, mais il a senti la vibration de ma voix. » Et il a cessé d’avoir mal.

Depuis, elle soigne les âmes. « Chanter, c’est ma façon de réparer le monde. Je ne suis pas Mère Teresa, mais je me demande ce qu’on peut faire pour que les choses aillent un peu mieux.» De plus en plus, elle a envie de chanter pour elle, pour se faire plaisir.

« Un cadeau pour moi-même. » Ce cadeau, c’est son récent album, Boulay chante Bashung. Qui ? se sont interrogées plusieurs personnes, dont Marie- Lyne Joncas, l’une des coanimatrices de Tout le monde en parle. « Il y a deux jours, je n’avais aucune idée de qui était Alain Bashung », a avoué Marie- Lyne devant une Isabelle un brin étonnée lors de son dernier passage à l’émission.