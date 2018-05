Coeur de pirate: toujours aussi pertinente

Entre le moment où le Québec la découvrait et aujourd’hui, où la France l’a adoptée, il s’est écoulé 10 ans durant lesquels Cœur de pirate n’a pas chômé. Outre qu’elle a donné naissance à sa fille – Romy, maintenant âgée de cinq ans –, elle a créé des albums, fait la bande sonore de la télésérie Trauma, composé la musique d’un jeu vidéo pour Ubisoft, été juge à Nouvelle Star (un concours de chant à la télé française)… « C’est rassurant, touchant de voir que mon public me suit depuis le début. On est dans une ère où les gens se tannent vite. » En cas de tempête, ce jardin sera fermé, son quatrième opus, explore à nouveau les relations amoureuses. Pour elle, l’écriture a été thérapeutique, une fois de plus. « Je me suis demandé pourquoi je me retrouvais toujours dans des situations fâcheuses. Est-ce que je m’y plaisais, m’y complaisais ? Pourquoi répète-t-on les mêmes erreurs ? » Le résultat est fidèle à l’artiste : des paroles parfois troublantes sur une voix unique et des mélodies accrocheuses.

À découvrir le 1er juin. Cœur de pirate entamera aussi une tournée au Québec le 6 septembre.

