10 livres d’exception

Les coups de cœur de Monique Roy

Le jeu de la musique, Stéfanie Clermont, Le Quartanier, 344 pages



Le premier livre de cette jeune écrivaine née à Ottawa en 1988 pointe un radar ultrasensible sur une génération : la sienne. Portrait d’un groupe d’amis soudés depuis l’enfance et qui reçoit la trentaine de plein fouet. Le temps des « nous sommes révolutionnaires » a fait place à « une époque sans nom ». Certains d’entre eux avaient un plan B : études, boulots intéressants… D’autres, non. Comme Sabrina, irrésistible Sabrina : « Je ne suis pas celle que je pourrais être. » Comme Vincent, rongé par « cette histoire de faire quelque chose dans la vie », qui se suicidera un matin d’août, laissant ses amis anéantis, plus serrés que jamais.



Pourquoi le lire

C’est une formidable découverte : liberté de ton, justesse des observations, autodérision désinvolte, colère voilée de tendresse.



Bientôt 30 ans que Monique Roy chronique pour Châtelaine : des centaines et des centaines de livres, découvertes, rencontres, amitiés et, chaque fois, un plaisir renouvelé.