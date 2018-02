Un décor revampé à petit prix

Dans la cuisine

Alléger son décor. On dégage les comptoirs et on enlève quelques armoires murales qui seront remplacées par des étagères en bois pouvant accueillir de beaux objets. La simplicité est LA tendance de l’heure dans la cuisine. Difficile ? « Se délester de ce qui ne nous sert plus, ça fait tellement de bien ! » lance l’animatrice Vanessa Sicotte, responsable du blogue Damask & Dentelle.

Oser les métaux mode. Robinet noir, luminaires en laiton antique, poignées cuivrées… « On peut se permettre de mélanger les finis si on ne veut pas changer toute sa quincaillerie », fait remarquer la designer Maude Coudé.

Injecter de nouvelles couleurs. Ce sont les teintes foncées et les pastels (menthe, rose blush…) qui ont la cote en ce moment. On peut obtenir un bel effet en peignant ses armoires au pistolet ou à l’aide d’une peinture à la craie. Une laque appliquée par un professionnel donne aussi d’excellents résultats.

Dans la salle de bains

Adopter le style industriel. « On installe des luminaires métalliques et un miroir au cadre cuivré, suggère Gabriela Sube Avalos, designer. Le meuble-lavabo sera métamorphosé avec de nouvelles pattes et des poignées en métal. »

S’offrir un nouveau comptoir. Comme la surface à couvrir est souvent petite, on peut dénicher des aubaines dans les retailles de matériaux des quincailleries. Le marbre, le béton, ainsi que leurs imitations constituent des choix sûrs. « Un meuble en bois des années 1950 peut être transformé en un super meuble-lavabo », dit Maude Coudé.

Changer les accessoires. Rideau de douche à imprimés animaliers ou géométriques, porte-serviette aux lignes pures en laiton brossé, tapis turc ou berbère coloré… « Ce sont les détails qui permettent de réinventer la salle de bains », affirme Vanessa Sicotte.

Dans le salon

Unifier. On repeint tous les murs, le plafond et les moulures d’un même blanc chaud (fini satiné pour les moulures).

Ajouter une carpette. On opte pour un modèle texturé, assez grand pour se loger sous les canapés. On y place une table basse qui associe des matériaux en vogue (métal, bois, marbre) ou un ensemble de trois tables gigognes. On en profite pour décoller les sofas et fauteuils des murs en les « ancrant » sur le tapis.

Remplacer les pattes du mobilier. « Les meubles d’appoint modernes et les luminaires des années 1990 ont souvent mal vieilli, observe Maude Coudé. On peut trouver de jolies pièces pour les remplacer dans les brocantes ou les petites annonces. » Aussi, des pattes fuselées ou en forme d’épingle peuvent apporter une nouvelle jeunesse au mobilier un peu défraîchi. Deux suggestions de la designer : prettypegs.com/us, eastendmtl.com.

Habiter l’espace. On décore avec des plantes grasses, de beaux livres, de nouveaux coussins, des lampes d’appoint…

Dans la chambre à coucher

Désencombrer. C’est le secret d’une ambiance paisible. Pour y arriver, on se débarrasse des choses inutiles et on ordonne tout de façon futée (rangement sous le lit, étagères dans la garde-robe, paniers, etc.).

Miser sur les couleurs feutrées. Bleu nuit, chocolat, violet : des nuances qui reviennent en force et qui se marient bien aux bois foncés, aux métaux dorés et au velours tout en créant une atmosphère enveloppante. On peut aussi opter pour le contraire : un décor monochrome en blanc, autre grande tendance.

Dépareiller les kits. On choisit des tables de chevet différentes de la commode, ou un duo de luminaires contrastants – une suspension et une lampe de table, par exemple.

S’inventer une tête de lit vedette. « Un papier peint à motif de béton, un jeu de cadres ou de miroirs créeront un bel effet visuel », indique Gabriela Sube Avalos.

Inviter l’art dans sa chambre. Toiles, montage de photos ou collages, « l’idée est de s’entourer de choses qui nous font plaisir et nous mettent de bonne humeur », dit Vanessa Sicotte.

Merci à Maude Coudé, designer, renardflare.com, à Gabriela Sube Avalos, designer, Avalos Design, et à Vanessa Sicotte, damasketdentelle.com, pour leur aimable collaboration.