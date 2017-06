Sonia Cordeau: une fille qui a du chien

Photo : Simon Duhamel

Qui elle est : l’autre fille des Appendices, avec Anne-Élisabeth Bossé, et coauteure du show facétieux, en ondes neuf ans à Télé-Québec et réduit à deux émissions spéciales la saison prochaine. « Je connais ces gars-là depuis le secondaire. C’est un terrain de jeu qui permet tout: s’enlaidir, faire rire, émouvoir. » Et critiquer.

Aussi à son arc : dramaturge et cofondatrice de la compagnie Projet Bocal. Musicienne et chanteuse dans le duo Joli-Bois, dont le premier microalbum sortira à l’automne.

À voir dans : la pièce Sylvia, où elle sera… un chien. « Je ne jouerai pas à quatre pattes! J’aurai des caractéristiques canines – pulsions, désir de vivre l’instant présent et de s’amuser –, mais je serai humaine. Un homme me trouve dans un parc, m’adopte et voit son mariage bouleversé. » Avec Marcel Lebœuf et Pierrette Robitaille, la voilà bien gardée. Déjà endossé par Sarah Jessica Parker, ce personnage « permet, comme comédienne, de triper, tout en ayant quelque chose de beau à dire sur le couple et la durée ».

Sylvia, à la Maison des arts Desjardins Drummondville, du 30 juin au 26 août. artsdrummondville.com [C.F.]

