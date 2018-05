Budapest vue du mont Gellért

Nous sommes ici au cœur de la Mitteleuropa (Europe centrale). Irriguée par le majestueux Danube, Budapest s’étend sur deux rives (Buda et Pest). Côté collines, c’est Buda et son imposant château, ses ruelles baroques, ses musées et ses églises. Côté plaine, c’est Pest et son flamboyant parlement, sa basilique et son opéra, ses larges avenues et ses ruin pubs, bars « délabrés » alternatifs qui poussent dans des endroits insolites