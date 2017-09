Beauté: les nouveautés de l’automne

La peau représente tout un défi pour les laboratoires. Quand elle s’amincit, elle expose les dommages du derme, soit les rides, la perte de fermeté et les taches pigmentaires. Vivier Pharma, une entreprise québécoise réputée pour ses sérums à la vitamine C, s’est penché sur le sujet pendant… 30 ans ! Résultat de cette longue quête : la mise au point d’une molécule révolutionnaire qui, combinée à une vitamine C de qualité pharmaceutique (la plus haute norme utilisée dans les médicaments en oncologie et en pédiatrie), doublerait l’épaisseur de l’épiderme pour ainsi redonner fermeté et élasticité à la peau. Ça s’appelle un investissement à long terme. [A.S.D.] Sérum GrenzCine deles 30 ml. Chez Etiket, certains dermatologues et sur vivierpharma.com