Palmarès beauté 2020: les meilleurs shampooings et revitalisants

Shampooings secs – Gagnant $

Shampooing à sec noix de coco fraîche Care Between Washes, Dove, 6,29 $ les 142 g

Le parfum à la noix de coco et limette n’est pas trop prononcé et laisse une odeur de propreté. La texture est légère et n’alourdit pas les cheveux. L’excédent de shampooing sec s’enlève facilement à la brosse.

– Pascale Villeneuve, 51 ans

Finalistes

Shampooing sec douceur et souplesse eau de Rose et Camomille, Aveeno, 11,49 $ les 238 ml

Shampooing rafraîchissant instantané, Batiste, 10,99 $ les 200 ml

Shampooings secs – Gagnant $$$

Shampooing sec invisible Selfcare, Lululemon, 38 $ les 246 ml

Pratique quand on n’est pas à la maison, ce shampooing sec garde nos cheveux souples. Il sent bon, mais l’odeur n’est pas trop persistante, ce que j’apprécie, car je travaille dans un environnement sans parfum.

– Clare Hacksel, 36 ans

Finalistes

Shampooing super sec, Ouai, 32 $ les 127 g

Shampooing sec invisible Detox Clear, Drybar, 32 $ les 100 g

Shampooings et revitalisants – Gagnants $

Shampooing et baume après-shampooing au beurre de mangue, Klorane, 13,99 $ les 200 ml chacun

Des soins parfaits pour les cheveux secs et abîmés. Ils laissent la chevelure soyeuse et lisse sans l’alourdir. Le doux parfum de mangue évoque l’été. Cette gamme n’a rien à envier aux grandes marques de salons.

– Karine Boudreault, 37 ans

Finalistes

Shampooing et revitalisant Hydratation légère+ Eau d’hibiscus, Maui Moisture, 11,49 $ les 385 ml chacun

Shampooing et revitalisant en barre pivoines et lavande, La Maison Lavande, 14,95 $ les 80 g

Shampooings et revitalisants – Gagnants $$$

Shampooing hydratant illuminateur Bain lumière Blond absolu, Kérastase Paris, 45 $ les 250 ml

Fondant fortifiant profond Cicaclash Blond absolu, Kérastase Paris, 48 $ les 250 ml

Je décolore mes cheveux depuis longtemps, alors leurs pointes sont sèches. Grâce à ces produits, mes cheveux sont réhydratés et brillants, en plus d’avoir beaucoup de volume et une odeur divine. Le shampooing produit une belle mousse même si je n’en utilise qu’une petite quantité, et le revitalisant teinté aide à neutraliser les tons cuivrés dans mes cheveux blonds.

– Kelly Davies, 38 ans

Finalistes

Shampooing et revitalisant protecteur Defy Damage, Joico, 24,95 $ les 300 ml et 25,15 $ les 250 ml

Shampooing fleurs de jasmin et huile de sésame et baume nourrissant huile de sésame Source essentielle, L’Oréal Professionnel, 31,99 $ les 300 ml et 33,99 $ les 300 ml

