Nouveautés mode et beauté: en plein été!

Maillots: les stars à surveiller

Bronzette, farniente, frime: tout est permis avec ces cinq tendances 2018.

Décolleté dorsal Pudiques au devant, les une-pièce prennent leurs aises au verso et s’ouvrent depuis les épaules jusqu’à la chute des reins.

Décolleté dorsal Pudiques au devant, les une-pièce prennent leurs aises au verso et s’ouvrent depuis les épaules jusqu’à la chute des reins. Maillot, Amoressa, 232 $

Période de gel

Textures gélifiées et teintes aquatiques pour des visages qui ont toujours soif !

Quand l’acide hyaluronique fait tandem avec une eau de source des Hautes-Alpes riche en calcium, ça donne une formule qui recharge la peau en minéraux et hydrate l’épiderme jusqu’à plus soif.

Gel ultra désaltérant Aqua réotier, L’Occitane en Provence, 34 $ les 50 ml





Ce produit-culte stimule la régénération de nos cellules depuis 20 ans, grâce à ses actifs marins (le «Plancton de vie»). La nouveauté? De l’extrait de nasturtium, une plante médicinale connue depuis l’Antiquité, qui restaure les réserves naturelles d’eau dans la peau. En 10 jours, ce gel remet le taux d’hydratation à niveau et notre épiderme parcheminé renoue avec l’éclat!

Gel hydratant régénération intense Aquasource, Biotherm, 52 $ les 50 ml











Avec ses petites capsules de vitamine E en suspension dans un soin à base d’acide hyaluronique purifié, ce sérum a pour mission de renforcer la barrière d’hydratation pour prévenir la sécheresse cutanée.

Sérum Complément multivitaminé Hydro Boost, Neutrogena, 24,99 $ les 30 ml











Lèvres chanceuses

Offrir à ses lèvres et aux petites rides verticales qui les entourent ce sérum, quel luxe! Infusé de puissants antioxydants (la vitamine C et la coenzyme Q 10 ), il repulpe, hydrate et raffermit la peau. Ce qui le rend unique ? L’applicateur à bille doté d’une perle d’aventurine verte, un quartz qui attire la chance et qui, selon les adeptes de médecine douce, aurait le pouvoir d’absorber la pollution électromagnétique générée par les ordinateurs, les cellulaires et le WiFi.

Sérum lèvres Aventurine Kiss Pure Elements, Odacité, 54 $ les 2 ml

Le Coach, c’est moi!

À l’ère du Moi, l’engouement pour les ateliers de personnalisation bat son plein. Créer sa propre couleur de rouge à lèvres ou son parfum sur mesure est un rêve devenu réalité… La maison de maroquinerie Coach répond aux attentes précises des clientes en offrant le service Coach Create, qui dépasse largement la gravure d’initiales. À partir de modèles de base de sacs (23), de portefeuilles (6) ou de baskets (3), on explore de multiples possibilités pour décorer l’accessoire selon son goût: bandoulières, étiquettes à bagages monogrammées, breloques, appliques florales, rivets western ou épinglettes fun. Le site coach.com explique clairement les permutations possibles et le configurateur 3D simule le résultat. L’expérience peut également se vivre live à la boutique Coach du CF Carrefour Laval.

Sac, Coach, 465 $

Épinglettes, Coach, 20 $ chacune

Gourmandises pour cheveux

On les confond presque avec des petits pots de crème glacée. Ou de pâte à modeler. Sous le couvercle, on découvre plutôt des masques capillaires qui agissent à la vitesse de l’éclair – une minute fissa! Cinq soins pour dorloter nos tifs: l’extrait d’avocat sert à les lisser, celui à la banane les fortifie, alors que le goji ravive la couleur. L’extrait de papaye répare et celui de noix de coco nourrit. On peut aussi se servir de ces produits comme revitalisants ou soins sans rinçage à appliquer sur cheveux humides. D’autres arguments convaincants? Les formules sont végétaliennes, biodégradables à 94 %, sans silicone, parabènes ou colorants artificiels.

Masques capillaires 1 minute, Garnier Fructis, 5,49 $ chacun les 100 ml

CoverGirl se remaquille

Pour certains, un 60e anniversaire doit être souligné de feux d’artifice et de bulles à profusion. CoverGirl s’est offert un tout autre genre de cadeau: une nouvelle identité visuelle minimaliste, très loin du graphisme étourdissant qu’on lui connaissait. Et un slogan qui affirme haut et fort «I am what I make up.», qu’on pourrait traduire librement par «Je suis ce que j’invente.» À point nommé par les temps qui courent.

Fards à paupières Trunaked, palette sunsets, CoverGirl, 14,99 $

