Nouveautés beauté

100 printemps !

Rihanna, Victoria Beckham et Adele adorent. Dès sa fondation en 1921, la marque suisse Weleda s’est engagée envers l’humain et la nature. Créée par un pharmacien-chimiste et une médecin, elle s’est vite établie comme un parangon en beauté. Ses soins pour la peau sont fabriqués à partir de plantes cultivées sans pesticides et sont évidemment exempts de silicones, parabènes, conservateurs chimiques, etc. Pour célébrer son âge canonique, l’entreprise a lancé la gamme Hydratante diaphane, qui exploite l’extrait de figuier de Barbarie dans quatre produits. Pourquoi ce cactus à gros aiguillons ? Les polysaccharides (sucres végétaux) qu’il contient abreuvent à long terme les peaux déshydratées. Que de la légèreté et de la fraîcheur dans les formules, avec de l’aloès pour renforcer la barrière cutanée et de l’extrait de concombre pour la désaltérer.

NUXE plus ultra

Dans l’univers de la beauté, la française Nuxe est une référence en matière de sensorialité et d’efficacité, avec ses mythiques Huile prodigieuse et Baume lèvres au miel. Elle peut aussi cocher les cases écoresponsabilité et transparence avec Nuxe Bio, sa plus récente gamme de soins. Chacun des sept produits est formulé autour d’un ingrédient-vedette, extrait à l’aide d’une technologie verte. Du blé noir pour une crème contour des yeux. Des graines de chia pour un sérum antioxydant. De l’algue marine pour un fluide correcteur de peau. De l’oléoextrait de riz pour une huile de nuit. On dirait un bol poké, version cosméto ! Les formules sont concoctées dans des usines certifiées Ecocert, et les flacons émeraude sont en matières recyclées et recyclables (en grande partie).

Sensation propre

Des masques qui pétillent au contact de l’épiderme ! Des démaquillants qui évoluent de gel à huile à lait le temps de le dire. Les marques cosmétiques coréennes sont championnes en textures qui se métamorphosent en cours d’utilisation… De petites surprises qui ajoutent de l’émerveillement aux banales ablutions. C’est le cas du baume nettoyant Aqua Bomb de Belif, dont la consistance de sorbet fond d’abord en crème une fois étalé sur le visage, pour passer ensuite en huile. Quels ingrédients sont à l’œuvre pendant ce tour de magie ? La fleur de lotus déloge la saleté en douceur, la racine de guimauve hydrate la peau et l’alchémille livre ses propriétés antioxydantes tout en contribuant à réduire les pores.