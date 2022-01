Des imprimés pleins de pep et deux alliés beauté, pour la douche et la peau

Le geste mode les motifs géométriques

Des damiers et des pastilles op’art. Des tourbillons psychédéliques. Photogéniques et hypnotisants, ces imprimés rétros réveillent les rétines les plus blasées. Prête pour l’expérience visuelle ?

Ouste, les taches!

Une peau exposée sans protection envoie des S.O.S. quand elle ne parvient plus à contrer les effets néfastes des rayons UV. Elle produit un excès de mélanine qui se manifeste sous forme de taches pigmentaires. Les tavelures s’installent surtout sur le visage, le décolleté et le dos des mains et peuvent apparaître dès la quarantaine. Jouviance a mis au point un sérum pour réduire leur taille et leur intensité. Les ingrédients investis de la mission : le peptide GenoWhite (à haut pouvoir éclaircissant), la Boréaline Aurora (un extrait de pin blanc qui inhibe la synthèse de mélanine), de la vitamine C (contre le photovieillissement) et de l’extrait de fruit du dragon (un antioxydant). Le soin agit aussi sur le mélasma, cette hyperpigmentation qui touche surtout les femmes enceintes et les utilisatrices de contraceptifs oraux. Après un mois d’application, les taches sont estompées, le teint unifié et la peau plus lumineuse.

Minispa chez soi

La marque suisse de soins naturels Weleda renouvelle la routine de la douche en exploitant les pouvoirs olfactifs des huiles essentielles et des extraits botaniques. À la recherche d’énergie au saut du lit ? Le gel nettoyant à base de citronnelle, de gingembre et de cèdre est ultravivifiant. Et après une longue journée, la crème lavande-bergamote-vétiver délasse le corps et l’esprit.