14 beaux maillots de bain taille plus

Haut à balconnet et bas de maillot, Simons, 39 $ et 29 $

Un bonnet cerclé muni de bretelles ajustables, c’est souvent synonyme de bon soutien de la poitrine. À associer avec la culotte haute si vous souhaitez dissimuler votre ventre.

Maillot de bain une pièce corail Beach Riot X Anthropologie 188 $

Ce dégradé orange et rose ne laissera personne indifférent. Bien couvrant, il peut en plus être porté avec ou sans bretelles.

Deux pièces rayé, Tempt Me, 53,08 $

Offert dans les tailles 12 Plus jusqu’à 22 Plus, ce maillot deux pièces est doté d’un soutien-gorge et de bretelles larges réglables pour un confort amélioré. La culotte aux allures rétro et le buste noué sont d’ailleurs fort harmonieux.

Maillot une pièce, Prima Donna, 308 $

Ce maillot fleuri aux couleurs toniques présente un joli décolleté plongeant et des rubans d’ajustement sur le côté. Joli détail !

Haut et bas de bikini, Nana The Brand, 60 $ et 45 $

Quel joli motif vichy vert tendre ! Avec ses bretelles ajustables et son haut à cerceau pratique, il offre un maintien supérieur. La griffe québécoise a d’ailleurs lancé une sublime collection de maillots taille plus en collaboration avec Penningtons.

Haut torsadé et bas de maillot à fronces, Joe Fresh, 34 $ et 26 $

Un joli deux pièces aux motifs exotiques dans les tons violacés. Fabriqué en polyester avec de l’élasthanne, il se moule au corps et sèche rapidement.

Maillot de bain une pièce, motif léopard, Tempt Me, 35 $

Offert en plusieurs couleurs et tailles, jusqu’à 24 Plus, ce modèle moderne et féminin devrait plaire à la majorité.

Maillot une pièce avec détail de dentelle, Christina Swimwear, 110 $

Ce une-pièce muni de bretelles ajustables met joliment le buste en valeur avec son décolleté orné de dentelle. Et il est si ravissant que vous pourriez le porter en justaucorps en soirée.

Maillot une pièce, coupe sport, Arena, 77,72 $

Ce maillot une pièce est conçu pour les sportives. Il résiste au chlore, sèche rapidement et reste en place pendant la pratique des activités aquatiques.

Rashguard à manches longues, Body Glove, 99 $

Celles qui n’aiment pas exhiber le haut peuvent faire trempette avec ce chandail à séchage rapide conçu pour la baignade. En plus, il protège de la peau des dangereux rayons solaires.

Maillot de bain une pièce, Decathlon, 40 $

Ce maillot galbant avec une échancrure basse qui couvre les hanches permet de bouger avec confort et style.

Haut bustier et bas réversible, Artesands, 146 $ et 98 $

Ce deux-pièces à bretelles larges ajustables et aux motifs floraux actuels agence plaisir et confort. Le petit plus : la culotte haute réversible.

Maillot noir une pièce, Longitude, 164,99$

Ce maillot met coquettement en valeur les courbes grâce à son encolure en cœur et son filet en mesh. Par ailleurs, une doublure maintient le ventre en place afin de pouvoir bouger plus librement.

