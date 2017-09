Des produits de beauté sans cruauté

Selon le programme de certification Leaping Bunny, la désignation «sans cruauté animale» ou «non testé sur les animaux» – ou l’icône d’un lapin – sur l’étiquette ne s’applique qu’au produit fini.

Or, la plupart des tests sur les animaux ont lieu à l’étape de la production des ingrédients. La mention «Nous ne testons pas sur les animaux» excluant ainsi les sous-traitants, il faut se méfier et faire des recherches plus approfondies.

À lire aussi: Végétalisme: 5 réponses à nos questions

Selon l’organisme Coalition for Consumer Information on Cosmetics (CCIC), le seul moyen d’être sûr à 100% que les cosmétiques sont produits de manière éthique serait donc d’acheter ceux qui proviennent de sociétés certifiées par le programme Leaping Bunny. Ce programme exige l’absence de tests sur les animaux à quelque phase que ce soit du développement du produit, de la part du fabricant,des laboratoires ou des fournisseurs d’ingrédients.

Voici quelques suggestions de marques certifiées et agréables a utiliser. Nous les avons testées à la place des animaux.