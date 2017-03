3 manteaux colorés pour le printemps

Pure laine colorée

Presque fini (enfin !) le temps de s’emmitoufler dans son épais parka de duvet. On passera sous peu à la pelure laineuse plus légère qui fait la transition entre les saisons. Voilà le moment – ou jamais – de mettre de côté les couleurs neutres pour injecter un peu de fraîcheur à sa garde-robe avec un paletot vitaminé ou un caban pastel. Bleu layette chez Michael Kors, orange brûlé chez Hugo Boss, rose dragée chez J.Crew, il y a de quoi s’inspirer auprès des grandes marques, quoiqu’on trouve des manteaux aux coloris tendance dans toutes les gammes de prix. Le truc pour qu’il soit passe-partout malgré sa couleur vive ou poudrée ? On opte pour une silhouette épurée sans trop de garnitures.