5 tendances qui font le printemps

Envie d’égayer sa garde-robe avec l’arrivée des beaux jours ? Ces cinq tendances printanières ne manquent pas de pep !

Le pantalon cargo

C’est LA pièce incontournable de la saison ! Le pantalon cargo ou « parachute » a relégué tous les autres au placard. Comment résister à sa coupe si confortable ?

Ses jambes larges et ses multiples poches rappellent le treillis des militaires, sauf qu’il se décline désormais dans des variantes plus frivoles, agrémenté de nuances vives, de strass et de matières satinées.

« On peut choisir un cargo coloré ou composé d’un tissu fluide pour un look très funky ou encore l’accompagner d’une paire d’escarpins pour une sortie chic », suggère Caroline Alexander, copropriétaire de l’agence de stylisme personnalisé Ludique à Montréal. Seule règle à respecter selon l’experte : porter le ce pantalon avec un haut près du corps pour créer une silhouette harmonieuse.

Le haut à épaules dénudées

« Et mes épaules, tu les aimes ? » C’est à l’actrice iconique des années 1960 Brigitte Bardot, qu’on doit le « top à encolure BB », avec son décolleté sensuel qui en dévoile suffisamment mais pas trop. Cette pièce maîtresse convient à tous les styles, tant décontractés si on la choisit en lin ou en coton que plus élégants si on opte pour un tissu moulant.

« Je le conseille surtout aux femmes qui ont un buste fin et des hanches plus larges, car il met l’accent sur les épaules et équilibre ainsi la silhouette », explique Joumala Sennouni, styliste personnelle chez Les Effrontés à Montréal.

« Pour ne pas voir de bretelles de soutien-gorge, on peut le porter avec un sous-vêtement bandeau. Si on préfère tout de même enfiler une brassière, on opte pour un haut à encolure large qui ne tombe pas complètement sur les épaules », ajoute la styliste Caroline Alexander.

Des coeurs partout

Très présents sur les podiums des derniers défilés de créateurs, les motifs de petits cœurs nous font voir la vie en rose. Il faut croire qu’on en a besoin ! « Au sortir d’une pandémie, où il y a eu beaucoup d’entraide, les gens veulent continuer d’exprimer leurs sentiments », remarque Caroline Alexander.

L’experte styliste Joumala Sennouni précise toutefois qu’il s’agit là d’une micro-tendance, qui ne va sûrement pas perdurer au cours des prochaines saisons. « Mieux vaut l’adopter avec un accessoire ou un logo discret, sur un bijou ou le détail d’un sac à main par exemple, plutôt que d’investir dans un maxi imprimé dont on risque de se lasser très vite », avertit-elle.

Du denim

Cette tendance–là, en revanche, elle n’est pas près de s’essouffler ! Intemporel, le denim offre d’innombrables possibilités de looks tout en surfant sur la vague bleue, couleur incontournable de ce printemps. Et comme il ne passe jamais complètement de mode, on en profite pour recycler les vêtements que l’on possède déjà, à commencer par la paire de jeans qu’on a toutes dans notre garde-robe !

« Les coupes larges comme le pantalon à pattes d’éléphant ou la maxi jupe sont très populaires en ce moment. Elles font revivre l’esprit bohème-chic des années 1960 et 1970, note Joumala Sennouni. Le patchwork [assemblage de morceaux de tissus disparates] est aussi dans le vent. Alors on n’hésite pas à superposer différentes pièces en denim, en osant même le total look. »

Des baskets cool

Pas de printemps sans baskets, tant pour leur confort que pour la touche cool qu’elles donnent à n’importe quelle tenue. Toutes les expertes mode sont d’accord : les espadrilles blanches demeurent incontournables, surtout pour casser le côté trop sérieux d’une tenue de bureau.

Cette saison, les pieds des modistas se glissent également dans une pléthore de baskets fantaisies, colorées et rehaussées de grosses semelles moelleuses. Reste à faire son choix et à sélectionner la paire qui reflète notre personnalité. Le seul mot d’ordre est : oser !