Shopping: 5 objets en peau de mouton

Bête de mode

La peau de mouton est partout cet hiver. Sur les passerelles, les blousons d’aviateur surdimensionnés rivalisent avec les paletots longs chez Céline, Chloé, Burberry et Balenciaga. Pas étonnant puisque cette toison isolante est parfaite pour parer aux caprices de mère Nature. Si son compte bancaire ne permet pas ce genre de dépense, on se rabat sur des pelisses dont la matière calque la texture bouclette de la laine ou sur des accessoires, plus abordables.