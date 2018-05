5 raisons d’adopter une meilleure posture pour être en meilleure santé

«Tiens-toi droit!» Combien de fois avons-nous entendu cette injonction dans notre enfance? Certes, une bonne posture fait paraître plus grand et plus sûr de soi, mais aurait-elle en plus des avantages pour la santé? Oh que oui!

La majorité des gens naissent avec une posture adéquate, selon Toshie Okabe, ex-ballerine, aujourd’hui instructrice posturale, mais ils la perdent avec le temps, à force d’être assis à un bureau devant un écran. Toshie Okabe enseigne la technique Mitzvah, conçue pour nous aider à retrouver une posture optimale, en nous amenant à nous asseoir, nous tenir et marcher avec une plus grande aisance. Une bonne posture apporte une meilleure qualité de vie: elle améliore le sommeil et l’humeur, et contribue même à ce que nous vieillissions mieux, d’après les experts. Voici ses principaux bienfaits.

On se libère de douleurs et de maux divers

«Quand on retrouve une posture optimale, bien des maux courants dans notre société moderne – comme les problèmes de dos, les tensions dans le cou, les douleurs aux hanches et aux épaules – peuvent être soulagés», assure Susan Massitti, physiothérapeute et instructrice de pilates. Cela permet de bouger mieux et d’avoir une meilleure lubrification des articulations, ce qui réduit la friction qui cause l’inflammation et la douleur.

«On ne peut pas avoir une bonne posture quand on est assis neuf heures par jour», juge-t-elle. Elle va jusqu’à qualifier de «maladie» le fait de passer autant de temps en position assise. Nous sommes faits pour être en mouvement, affirme-t-elle, et quand nous ne le faisons pas, notre corps perd sa force et sa souplesse. La façon la plus simple d’améliorer la situation est alors de faire des pauses pour bouger à intervalles réguliers. Et même de travailler debout, si possible. Pour notre siège de bureau, Toshie Okabe suggère d’opter pour un modèle avec un dossier légèrement incliné offrant un bon support, et un siège plat et ferme. «Avec un fauteuil plus rigide, on bouge davantage», explique-t-elle.

Chez certaines personnes, une bonne posture réduira la fréquence des maux de tête. «Si la tête est bien soutenue et alignée, on aura moins tendance à la déporter vers l’avant, ce qui peut être une cause de maux de tête», dit Susan Massitti, en faisant référence à la façon dont on étire parfois le cou vers l’avant quand on travaille à l’écran.

On respire mieux

«Nous prenons plus de 20 000 respirations chaque jour, fait remarquer Susan Massitti. Si nous sommes assis avec le dos voûté ou avec le corps mal aligné, notre cage thoracique se trouve inévitablement comprimée, ce qui affecte la respiration.»

Une mauvaise posture fera en sorte que nous prendrons de plus petites inspirations dans le haut de la cage thoracique seulement, au lieu de respirer de la façon idéale, qui consiste à ouvrir le diaphragme pour laisser descendre l’air jusque dans l’abdomen. Au contraire, une bonne posture «crée de l’espace dans la poitrine», ce qui permet de prendre de meilleures inspirations, plus profondes, et ainsi de mieux s’oxygéner.

On dort mieux

Une fois qu’ils adoptent une position idéale, «la plupart des gens verront la qualité de leur sommeil s’améliorer grandement», assure Toshie Okabe. Une mauvaise posture crée de la tension dans les muscles, et ceux-ci peuvent réagir pendant que nous dormons. «La qualité du sommeil est affectée du fait que les muscles travaillent et stimulent le cerveau.» Mais lorsqu’on reprogramme son corps, les muscles peuvent enfin se détendre et on peut profiter d’un sommeil profond et réparateur.

On a plus d’énergie et une meilleure santé mentale

«La façon dont nous nous tenons a même tendance à influencer notre façon de penser», fait valoir Toshie Okabe. Bien que son travail de rééducation s’effectue sur le plan purement mécanique, c’est-à-dire sur la manière dont ses clients se tiennent, s’assoient et se déplacent, elle souligne qu’il a également un impact sur la façon dont ils se sentent. Elle a pu constater qu’une meilleure posture diminuait les tensions dans le corps, entraînant une baisse du stress et une amélioration de la santé mentale.

On diminue les risques associés au vieillissement

Si une mauvaise posture peut avoir des conséquences négatives dès l’adolescence, c’est lors de la vieillesse que ses pires répercussions se font sentir. Perte musculaire, douleurs articulaires et problèmes d’équilibre sont des symptômes courants – et potentiellement dangereux – associés au vieillissement. Une bonne posture peut contribuer à diminuer ces effets de l’âge, d’après Toshie Okabe, car ils découlent tous de l’alignement du corps et de notre façon de bouger. Cela aide même à réduire le risque de chute, ou à accélérer le rétablissement après une chute.