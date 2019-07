4 bienfaits du yoga qui donnent envie de saluer le soleil chaque matin

Présenté par Activia

La pratique du yoga entraîne de nombreux bienfaits reconnus. En plus d’améliorer la souplesse, la posture et le tonus musculaire, elle favorise la santé du cœur et des os. Plus qu’une simple activité physique, le yoga influe positivement sur l’équilibre hormonal et la santé intestinale. On observe sans peine les effets sur le corps et l’esprit que procure l’état de pleine conscience, ainsi que la réduction du stress qu’entraîne la pratique du yoga, en studio ou à la maison. «Les mouvements exécutés par le corps peuvent servir d’exutoire aux sentiments qui stagnent parfois en nous», dit Tanya Gold, enseignante de yoga certifiée.

Mais il existe également une foule de bienfaits moins connus que l’on peut tirer d’une pratique quotidienne. Pas encore convaincue que la pratique du yoga est la meilleure chose que l’on puisse faire dans l’autogestion de sa santé? Voici quatre super avantages du yoga que l’on ne soupçonne peut-être pas.

1. Pour la santé mentale

Si l’une de nos activités préférées dans une séance de yoga consiste à respirer profondément en Savasana (posture du cadavre, en sanskrit), nous sommes sur la bonne piste. Tanya Gold explique que le yoga aide à nous concentrer sur le moment présent et sur notre respiration. «Quand nous ne sommes plus dans le moment présent et que nous oublions de respirer de manière consciente, nous nous mettons à nous inquiéter de l’avenir et à ressasser le passé. C’est ainsi que les problèmes de santé mentale peuvent prendre racine.»

Il existe une raison pour laquelle les adeptes du yoga ressentent un état de calme et d’euphorie après une séance. Une analyse de différentes études publiée dans la revue en ligne Frontiers in Psychiatry a révélé que les personnes souffrant de dépression, de troubles du sommeil et de différents problèmes de santé mentale gagnent à pratiquer le yoga de façon régulière. Ces études démontrent que le yoga induit un sentiment général de bien-être. Comment? En agissant sur les neurotransmetteurs du cerveau – un peu comme le font les antidépresseurs et la psychothérapie – et en abaissant le taux de cortisol, l’hormone du stress.

2. Pour une meilleure qualité du sommeil

En quête d’une solution facile pour ses problèmes de sommeil? La pratique régulière du yoga pourrait être la clé. Dans une étude récente du National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), aux États-Unis, plus de 55% des participants ont rapporté une amélioration de leur sommeil et plus de 85% ont affirmé être moins stressés. En outre, une recherche de l’Université Harvard a déterminé qu’après seulement huit semaines de pratique quotidienne du yoga, les personnes souffrant d’insomnie notaient une amélioration de leur sommeil. «Le yoga a comme effet de ralentir l’activité cérébrale et de permettre au système nerveux parasympathique de mettre l’organisme au repos, explique Tanya Gold. Cela aide à réduire les troubles du sommeil et à améliorer la qualité de celui-ci.»

3. Contre les douleurs chroniques

Tanya Gold souligne le rôle important que peut jouer le yoga dans le soulagement de la douleur chronique, car les postures et le contrôle de la respiration ont pour effet de dégager les parties du corps où sont logées les tensions. «Quand nous respirons plus profondément, le système circulatoire fonctionne de manière plus efficace. Lorsque nous effectuons les postures (asanas) en observant la bonne respiration, nous créons de l’espace pour les différentes parties du corps comme les organes, les muscles et les tissus conjonctifs.»

Le NCCIH recommande le yoga comme traitement efficace pour soulager les douleurs, en particulier les douleurs lombaires. Une étude publiée dans les Annals of Internal Medicine a démontré que les personnes souffrant de douleurs lombaires chroniques rapportaient une amélioration après trois mois de séances hebdomadaires de yoga. Le yoga prévient aussi les blessures, selon Tanya Gold. «Lorsque nous contrôlons nos mouvements et notre respiration de manière consciente, nous permettons à notre corps de bouger de la façon la plus sécuritaire possible.»

4. Pour la créativité

Si l’on souhaite être plus créative, le tapis de yoga pourrait bien être le meilleur point de départ. Le yoga stimule en effet la créativité, en plus de supprimer certaines barrières qui y font obstacle, le stress, notamment. «Le yoga aide à clarifier la pensée. C’est pourquoi, après une séance, les adeptes se sentent toujours plus légers», dit Tanya Gold. Une étude réalisée en 2014 à l’Université de Leiden, aux Pays-Bas, a démontré que la méditation de pleine conscience associée au yoga augmente la pensée créatrice ainsi que la pensée divergente, c’est-à-dire le processus mental permettant d’élaborer de nouvelles idées. La méditation a pour effet de modifier l’activité cérébrale de façon à favoriser la concentration et à stimuler les ondes alpha, qui augmentent la créativité et réduisent la dépression. Le yoga peut donc être un puissant outil de création.