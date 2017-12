Cancer: 7 questions à poser lors d’un diagnostic

Personne n’est vraiment préparé à recevoir un diagnostic de cancer. Bien que le sentiment de confiance du patient envers son médecin soit important, il est également essentiel de bien comprendre tout ce qu’on nous dit, depuis la première consultation jusqu’à un éventuel second avis. Le Dr David Palma , radio-oncologue exerçant en Ontario et auteur du livre Taking Charge of Cancer , souhaite que les patients soient le mieux renseignés possible. Il nous fait part ici des principales questions que les patients oublient de poser au cours des consultations.

1 de 9 Précédent Suivant

Illustration: Frances Cannon «À quel stade est mon cancer?» Il faut demander ces autres précisions cruciales: «À quel point êtes-vous sûr du stade?», «Y a-t-il certains éléments qui restent à confirmer ou des tests qui doivent être effectués?». «Déterminer le stade est important, souligne le Dr Palma. Les médecins peuvent ainsi connaître l’origine du cancer et son degré d’extension dans l’organisme. Parfois les tests ne sont pas concluants et doivent être poursuivis, parce qu’un traitement pour un cancer de stade I sera en général inadéquat pour un cancer de stade IV, et vice versa.»