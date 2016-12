Les moments forts pour les femmes en 2016

Une femme sur un billet de banque canadien

En 1946, Viola Desmond, une femme noire, s’est assise dans la section réservée aux Blancs d’un cinéma de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Elle a été déplacée contre son gré, a écopé d’une amende et a passé la nuit en prison. En 2016, quelque 70 ans plus tard, le ministre des Finances a annoncé qu’elle deviendrait la première femme de l’histoire du Canada à apparaître sur un billet de banque, soit le futur 10 $. Dès 2018, lorsque le billet sera mis en circulation, on pourra donc se rappeler du courage de cette femme qui refusait d’accepter l’injustice.