Un billet de 10 $ et une femme d’exception

En 1946, Viola Desmond a été la toute première Canadienne à défier l’autorité en refusant de quitter la section réservée aux Blancs dans un cinéma de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Incarcérée et condamnée à une amende, cette femme d’affaires est une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale: elle est à l’origine du mouvement des droits civiques au pays. Viola Desmond est décédée en 1965.

Elle a été choisie parmi 461 Canadiennes remarquables. En lice à la toute fin du processus de sélection: Idola Saint-Jean, activiste pionnière du mouvement en faveur du vote des femmes au Québec, la poète anglo-mohawk E. Pauline Johnson, la scientifique Elizabeth MacGill, première Canadienne diplômée en génie électrique, et Fanny Rosenfeld, championne d’athlétisme.

À l’exception de la reine Élisabeth II, rares sont celles à avoir été mises à l’honneur par la Monnaie royale canadienne. En 2004, la statue des Cinq femmes célèbres de la colline du Parlement et de la Place olympique à Calgary était représentée au verso du billet de 50 $, mais elle a été remplacée en 2011 par… un brise-glace!

En Australie, on trouve une femme et un homme sur chaque billet de banque, selon le principe de la parité des sexes. La Suède (avec la sublime Greta Garbo sur la coupure de 100 couronnes), la Nouvelle-Zélande, le Mexique et l’Argentine ont des billets de banque à l’effigie de femmes en circulation.

En 2016, le Trésor américain avait décidé d’honorer Harriet Tubman, une abolitionniste noire, sur ses nouvelles coupures de 20 $. Cette décision a récemment été remise aux calendes grecques, sous prétexte qu’il ne s’agissait plus d’une priorité. Reste quand même l’Amérindienne Sacagawea, qui figure sur les pièces de 1 $.