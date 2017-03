Planète femmes: ce qui se passe autour du globe

Des serviettes hygiéniques pour contrer l’absentéisme

Papier journal, chiffons, sable sont les moyens employés par de jeunes Africaines qui, faute d’argent, n’ont pas accès aux serviettes hygiéniques et finissent par manquer l’école plusieurs jours chaque mois. Résultat : une hausse du taux d’absentéisme de plus de 17 %, selon des chercheurs de l’Université d’Oxford. Depuis l’an dernier, les écoles ougandaises sont tenues d’offrir aux étudiantes des kits d’urgence (serviettes réutilisables et culottes de rechange) leur permettant de ne plus craindre les fuites intempestives… et les moqueries. Un plus pour leur performance scolaire, leurs perspectives d’avenir et leur confiance en elles.

Source : Jeune Afrique