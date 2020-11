Des séries télé à regarder absolument

Ce que nous sommes / We A re W ho W e A re

Dans Call Me By Your Name (Appelle-moi par ton nom), le film qui l’a propulsé sur le devant de la scène, le cinéaste Luca Guadagnino explorait avec une divine lenteur les tourments de l’adolescence et des premiers émois amoureux dans le décor de rêve et la chaleur pécheresse du sud de l’Italie. On en retrouve toute la beauté dans sa nouvelle offrande, We Are Who We Are, une minisérie de huit épisodes.

Fraser, 14 ans, vient tout juste d’arriver dans la base américaine de Chioggia, en Italie, où sa mère a été promue commandante. Il y fait la connaissance de Caitlin, adolescente dont l’identité est en constante redéfinition.

Dans ce récit initiatique, les personnages prennent le dessus sur l’histoire. Guadagnino fait de sa série une véritable célébration de l’adolescence et de sa symphonie d’émotions, de la vitalité des moments de joie au désespoir de l’errance. Une expérience immersive et viscérale, riche en soleil, en eau salée et en mélancolie.

(Crave/HBO)

Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, journaliste culturelle et gestionnaire de communautés

Les m ecs

Comédie dramatique réalisée par Ricardo Trogi (Québec–Montréal, 1981, 1987, 1991), Les mecs suit les tribulations de Martin, Étienne, Christian et Simon, quatre gars dans la cinquantaine, incarnés respectivement par Normand Daneau, Yanic Truesdale, Christian Bégin et Alexis Martin. À travers les réflexions et les questionnements existentiels qu’ils abordent tantôt dans les bars, tantôt devant un urinoir ou dans les vestiaires d’un gym, on plonge dans la réalité pas toujours rose des quinquagénaires. Les échanges et les moments qui habituellement restent entre les gars, sont ici révélés au grand jour, pour le plaisir des téléspectateurs et surtout, peut-être, des téléspectatrices.

Une série pour rire… des gars, et de ce qu’ils se racontent dans leur intimité. Car Les mecs dévoile tout, en caricature bien sûr, mais avec un gros brin de vérité.

(Ici Tou.tv)