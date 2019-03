Déco: 7 trucs de pros pour une maison à l’épreuve des enfants

Une base sobre

Au moment de planifier l’aménagement, on mise sur des tons neutres pour le revêtement de sol comme pour les portes, les armoires, etc. Sur les murs, des teintes de blanc crémeux, de gris ou de grège constitueront une toile de fond lumineuse qui s’adaptera aux changements de décor et ne jurera pas avec les jouets colorés. La designer recommande d’utiliser une peinture au fini mat lavable.

De beaux et bons rangements

Ils doivent être solides et accessibles pour les enfants. L’entrée est la pièce la plus difficile à gérer au quotidien, alors on en fait une priorité. On tire parti des espaces perdus, et on maximise les placards avec des étagères, des tiroirs ou des crochets. Au salon, on prévoit un grand panier pour tout ranger vite fait lorsque les enfants sont couchés.

Un mobilier robuste

On privilégie le bois, les angles doux, les matières faciles d’entretien et les textiles traités contre les taches. On évite les chaises en tissu (du moins avec de jeunes enfants). Les housses lavables constituent une solution intéressante.

Des matières qui amortissent le bruit

Les coussins, les tapis, les sous-tapis, les rideaux aident à assourdir les sons. Lorsqu’on vit avec de jeunes enfants dans une aire ouverte, ce n’est pas à négliger!

De la lumière naturelle

Pour profiter au maximum de la luminosité, on dégage les fenêtres en posant les rideaux à l’extérieur du cadre, plus haut et à au moins 40 centimètres de chaque côté de celles-ci. Dans une maison où la lumière pénètre peu, l’ajout d’une porte-fenêtre ou de nouvelles ouvertures pourrait transformer l’atmosphère.

Une utilisation de l’espace conviviale

Si la superficie le permet, on aménage des petits coins pour lire ou rêvasser, où les membres de la famille pourront s’isoler un peu tout en demeurant avec les autres. On peut cloisonner partiellement la pièce avec des plantes ou des bibliothèques.

Une station de recharge familiale

Les tablettes et téléphones intelligents font désormais partie de la vie de la plupart d’entre nous. Si l’on souhaite jeter un œil sur ce que regardent les ados, on peut installer une station de recharge au séjour en interdisant les appareils dans les chambres.

À lire aussi: Une maison parfaite pour la vie de famille