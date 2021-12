Déco : des Fêtes au naturel

Quelle belle période pour plonger son chez-soi dans une ambiance festive et chaleureuse ! À l’aide des conseils de trois designers d’intérieur, on rehausse sa déco avec quelques notes fantaisistes.

Bienvenue chez Wendy Lau. La designer-blogueuse attend toujours avec impatience et fébrilité le moment de transformer son intérieur pour les festivités de fin d’année. Elle nous invite à puiser chez elle quelques belles idées. Pourquoi s’en priver ?

Premier constat : chez Wendy, les matières naturelles volent la vedette, la verdure est omniprésente et la palette de couleurs, simple et chaleureuse : orange brûlé, bordeaux, tons de brun. « Je ne réinvente pas la roue chaque fois », précise-t-elle d’emblée. Tous les hivers, elle pige dans sa haie de cèdres quelques ramilles dont elle fabrique des guirlandes avec de la ficelle et des tranches d’orange qu’elle fait sécher. « Je les adore ! Elles sont durables et même compostables. » (La recette : percer un trou dans les tranches avant de les enfourner à 250 °F de deux à trois heures, en les retournant à la mi-cuisson. Elles se métamorphosent en minivitraux et se conservent des années.)

Cette recette s’applique aux autres agrumes, fait remarquer la designer Camille Charland Perez, de Salt+Pepper. « Utiliser des oranges sanguines, des citrons, des mandarines permet de varier les formes et les textures, dit-elle. Quant aux éléments prélevés à l’extérieur, comme les rameaux de conifères ou le branchage sec, ils servent aussi bien à confectionner un centre de table à orner un bougeoir, à enjoliver des serviettes de table… »

Noël vert

Concevoir une ambiance inspirée de la nature, sans trop de bling-bling, est dans l’air du temps. « Le mariage du bois naturel avec le blanc et l’argent en est un bon exemple », explique Camille Charland Perez, qui, dans cet esprit, n’hésite pas à incorporer des ornements en bois à son arbre de Noël.

Maude Coudé, aussi connue sous le nom de Renard Flare, recommande de profiter de promenades pour rapporter des grappes de baies. « C’est une bonne solution de rechange pour ceux qui aiment moins utiliser les tranches d’agrumes ! » Autre suggestion de la designer : les branches d’eucalyptus, qu’on intègre entre autres aux guirlandes classiques de sapinage. « L’eucalyptus, c’est beau, naturel et très tendance. De même que les fleurs de coton. Elles procurent de la douceur, et on en a bien besoin ces temps-ci. » Ces accessoires polyvalents et peu coûteux se dénichent en magasin, y compris dans certaines librairies, et chez les fleuristes.

À prix doux

Habituée à un mode de vie modeste, Wendy rappelle que l’aménagement de la maison ne doit pas nécessiter de grandes dépenses. « Mes parents ont immigré de Hong Kong, où il fait chaud toute l’année et où on accorde moins d’importance aux décorations de Noël », raconte-t-elle. Très peu pour elle, l’achat de boules luxueuses ! Depuis toujours, elle échange plutôt des ornements avec ses proches et profite des rabais d’après-Noël.

On souhaite introduire dans sa déco un peu de nouveauté sans y laisser sa chemise ? On se procure des pompons en papier ou en laine. « On les trouve facilement sur Internet ou mieux : on les fait soi-même, avec les enfants. C’est une façon abordable de glisser de la couleur et de la texture dans une base de verdure », dit Camille Charland Perez. Et, dans le sapin, elle propose d’intégrer des cocottes qu’on a recouvertes d’une peinture en aérosol argent, blanche ou dorée.

De son côté, Maude Coudé conseille d’y penser à deux fois avant d’acheter un objet décoratif. « Il faut se demander s’il restera beau avec les années, si on l’aimera longtemps. Quand on a de jeunes enfants, on peut opter pour des ornements en papier ou en macramé de coton. Et les trouvailles dans la nature sont jolies et offrent la possibilité de faire du bricolage en famille », précise-t-elle. Tout comme Wendy, elle ne voit rien de mal à réutiliser d’une année à l’autre les accessoires qui nous plaisent.

Harmonie et hospitalité

Maude recommande de créer une unité, une continuité entre les pièces, quel que soit notre type de décoration, minimaliste ou pas. « Cela amplifie le côté festif, ajoute des clins d’œil ici et là, et donne de l’élégance à la maison », dit-elle.

Créer un environnement accueillant est indissociable de l’hospitalité, selon Wendy. « Les personnes que vous aimez doivent se sentir bien dans votre maison. » Elle parle d’expérience. Car elle a souvent reçu plus d’une centaine d’invités durant le seul mois de décembre, et jusqu’à 40 convives au repas de Noël.

L’an dernier, en raison de la crise sanitaire, les festivités ont été plus intimes. Mais lorsque c’est possible, la designer organise un concours de fabrication de maisons en pain d’épice avec ses jeunes cousins. « Je sais qu’il y aura un grand nettoyage à faire après cette activité ! Mais je veux qu’ils aient de beaux souvenirs, que ce soit magique. »

