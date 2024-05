5 restos à essayer cet été à Montréal

Paparmane (Vieux-Montréal)

Entrez dans ce salon de thé décoré pour faire penser à une forêt enchantée et meublé de fauteuils capitonnés propices à un agréable moment de détente. Ce tout nouvel établissement qui a ouvert ses portes à la mi-avril 2024 propose un luxueux service du thé à l’anglaise revu et corrigé pour le 21e siècle. Pas de sandwichs au concombre ici, nous a prévenus le co-propriétaire Pierre-Luc Chevalier: dans les généreux plateaux individuels, chaque élément a été repensé pour ajouter une touche de modernité au concept du high tea. Œuf mimosa à la truffe et au parmesan, latkes au canard confit, grilled cheese de luxe, scones, tartelette, gâteau… nous avons compté une bonne dizaine de merveilles dans chaque plateau, et chacune s’est avérée délicieuse.

L’option «on ne vit qu’une fois» : en extra, essayez les surprenants (dans le bon sens) macarons sucrés-salés au foie gras et l’épatant thé oolong qui rappelle, par quelque miracle de la nature, l’arôme des biscuits au beurre. J.G.

209, rue Notre-Dame Ouest (métro Place d’Armes)

Plateau individuel à 50$ + taxes et service (versions végétariennes et sans gluten offertes sur réservation seulement).

Ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 18h.

Réservations en ligne.

À jumeler avec une visite de l’impressionnante Basilique Notre-Dame de Montréal, qui demeure ouverte malgré ses travaux de rajeunissement en cours, et une longue promenade dans le Vieux-Port de Montréal, histoire de bien digérer.

Piel Canela (Plateau Mont-Royal)

En soirée, la brigade du Caifan s’anime, accueillant les amateurs de tacos et de tequila. Puis, au petit matin, c’est celle du Piel Canela qui prend la relève dans la même cuisine, pour le plus grand plaisir des lève-tôt. Ce nouvel établissement, ouvert à la mi-avril 2024, propose un brunch original aux envoûtantes saveurs d’Amérique latine.

Pour s’ouvrir l’appétit, il faut commencer par un petit pain artisanal de la boulangerie Carlota, servi avec une tasse de café sucré à la cannelle. Puis, vient le temps de choisir un plat de résistance – le magret de canard poêlé servi sur une galette de maïs aux fèves noires a fait mon bonheur, alors que mon invitée s’est régalée de la Tartine Saumon Pawqar, heureux mélange de gravlax d’inspiration péruvienne avec du fromage, du fenouil et du concombre, sur pain brioché. Les enfants ont droit à leur propre menu, dans lequel ils peuvent choisir entre trois plats parfumés à la fleur d’oranger, au fruit de la passion ou aux épices chai, avec fruits frais et autres délices.

L’option «vive les vacances!» : le mixologue Jeremy Escolano a créé un impressionnant menu bar incluant pas moins de trois variantes du mimosa et huit cocktails intrigants. S’il est trop tôt à votre goût pour la dive bouteille, les mocktails vous feront de l’œil: je peux témoigner du fait que l’élixir de Maracuya, qui met en vedette le fruit de la passion, n’a rien à envier aux options alcoolisées. J.G.

4542, rue Saint-Denis (métro Mont-Royal), à l’intérieur du restaurant Caifan.

Environ 35 à 50$ + taxes et services (9 à 12$ pour les enfants).

Du jeudi au lundi, de 9h à 14h30.

Réservations en ligne.

À jumeler avec une promenade au parc Jeanne-Mance, pour ses points de vue sur le mont Royal, ou au grand parc Lafontaine, le lieu idéal pour une petite partie de pétanque (les deux endroits sont à 5 minutes du restaurant en Bixi).

Boqueria (Vieux-Port)

Un peu à l’écart du tumulte de la place Jacques-Cartier se trouve la jolie place Royale, lieu de fondation de Montréal, comme n’ont de cesse de le rappeler aux passants les multiples guides touristiques qui s’y arrêtent avec leurs groupes tout l’été durant. La grande terrasse du nouveau restaurant d’inspiration catalane Boqueria se trouve à un jet de pierre, juste au moment où, fatigués d’arpenter la promenade du port, les visiteurs se cherchent un endroit où se poser.

Et quel endroit ! La décoration transporte instantanément en Espagne, et les tapas prolongent l’illusion. Pour lancer le bal, un pan con tomate – pain grillé à la tomate et à l’ail –, puis des croquettes de morue ou de jambon ibérique et, pourquoi pas, des crevettes bien dodues dans une sauce au vin blanc ou une paëlla aux fruits de mer… sans oublier le petit verre de tempranillo bio qui réchauffe l’ambiance. Par un pluvieux et frisquet soir de printemps, tout ce qui m’a été servi à cette table m’a remis un sourire aux lèvres. J.G.

L’option «c’est ma tournée!»: les trois variantes de sangria se commandent en trois formats, pour ravir un seul convive ou toute une tablée. Même chose pour les mocktails, si vous sentez que le soleil tape encore un peu trop fort pour se laisser aller.

121, rue de la Commune Ouest, Montréal

Tapas de 8 à 25 $ l’assiette, paellas de 29 à 45 $ selon le choix et le format. Poissons grillés au prix du marché (tous les prix sont présentés avant taxes et service).

Tous les jours, de midi à 23h.

Réservations en ligne.

À jumeler avec une visite du musée archéologique Pointe-à-Callière, qui présente à l’été 2024 l’exposition temporaire Olmèques et les civilisations du golfe du Mexique, ou un arrêt dans un spa du quartier: le chic Le scandinave ou le branché Bota Bota.

Le Commodore (centre-ville)

Le chef Gregory Faye, qui a fait ses classes dans de grands établissements européens comme le Georges V, a posé ses couteaux dans les cuisines de l’hôtel Honeyrose, au cœur du quartier des spectacles. Son savoir-faire se voit et se goûte dans tous les plats, présentés dans des assiettes montées avec élégance. Il faut goûter son crudo de pétoncles et sa morue accompagnée d’une sauce béarnaise au beurre noisette, mais aussi ses pâtés en croûte, comme celui fait de viandes du Québec et servi avec une gelée de champignons divine, ainsi que ses desserts «retro» comme la pavlova et la religieuse. D.C.

L’option «la soirée est encore jeune» : du jeudi au samedi entre 22h et 23h, le menu L’après-spectacle à 39 $ par personne inclut une soupe ou une salade, ainsi qu’un plat suggéré par le chef.

355, boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal

Lunch de 11h à 15h. Souper jusqu’en fin de soirée.

Table d’hôte de 30 à 47 $/personne (+ taxes et service) le midi. Le soir, les entrées sont de 16 à 24$ et les plats, de 28 à 58 $.

Réservations en ligne.

À jumeler avec un spectacle dans l’une des salles de la Place des arts , ou la visite de l’exposition consacrée à l’œuvre du photographe de mode Norman Parkinson au Musée McCord Stewart.

Stanley (centre-ville)

À elle seule, l’immense façade vitrée qui surplombe le restaurant fraîchement rénové de l’hôtel Sheraton vaut le détour. Savourer le petit-déjeuner dans un environnement baigné de soleil dégourdit joyeusement le corps encore décaféiné.

Des classiques matinaux, de l’omelette à la gaufre au poulet frit, y sont servis chaque jour. Mais la formule est bonifiée le week-end lors des «Brunchs pétillants» pendant lesquels les airs rythmés d’un DJ accompagnent les bénédictines, la chakchouka ou le steak & œuf. En prime avec la table d’hôte : un plateau de saumon fumé maison – ultra frais et franchement délicieux – ou des charcuteries locales, un bol de baies fraîches (pas de cantaloup molasse à l’horizon) ainsi que des viennoiseries. Il faut absolument commander les divines frites au parmesan – le fruit d’une recherche méticuleuse du chef exécutif, nous dit-on – et leur mayo à la truffe.

Le Stanley reçoit aussi en soirée, notamment lors des «Mercredis Musique Live» et les «Jeudis live DJ», dans une ambiance décontractée et tamisée qui convient à tous, autant les clients de l’hôtel que les jeunes professionnels du centre-ville. C’est l’occasion de siroter l’un de leurs jolis cocktails signature comme leur espresso martini à la vanille. P.L.

L’option « brunch olé olé » : tous les samedis et dimanches, de midi à 14h30, le restaurant offre la formule Brunchs pétillants avec l’option mimosa à volonté pour 37 $. Que la fête continue !

1201, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

Tous les jours de 6h30 à 23h

Petit-déjeuner de 17$ à 24$, table d’hôte Brunchs pétillants à 53$. Le soir, plateaux et assiettes à partager de 23$ à 38$, des bols et salades de 15$ à 21$, burgers de 26$ à 31$, et assiette de steak ou pêche du jour à 46$.

Réservation en ligne.

À jumeler avec un spectacle au Centre Bell (Jennifer Lopez est attendue le 5 août ou encore Justin Timberlake le 4 octobre). Le Musée des Beaux-Arts de Montréal (à 11 minutes de marche) présente jusqu’en juillet une exposition haute en couleur dédiée au pop art. Sinon, direction les nombreux centres commerciaux qui bordent la rue Sainte-Catherine pour une virée magasinage.