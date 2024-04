Rose et la machine en tournée

Maude doit apprendre à naviguer dans un nouveau monde lorsqu’elle apprend que sa fille Rose a un trouble du spectre de l’autisme. À quels services Rose a-t-elle droit ? Comment y a-t-on accès ? Avec la force d’une mère qui déplacerait des montagnes pour son enfant, Maude navigue dans les méandres du système de santé et du système éducatif québécois. Mettant en vedette la comédienne et dramaturge Maude Laurendeau, ainsi que Julie Le Breton, cette pièce de théâtre documentaire a touché le public au cœur dès sa première représentation chez Duceppe, il y a trois ans. Elle a d’ailleurs remporté le prestigieux prix Michel-Dumont du spectacle de l’année 2021-2022. « Quand je me suis rendu compte que je n’étais pas la seule dans cette situation, j’ai ressenti une urgence pour la faire connaître. Je me suis servie de mes outils. Je ne suis ni avocate ni journaliste, mais j’étais familière avec le théâtre documentaire », explique Maude Laurendeau. La comédienne a donc contacté Annabelle Soutar, directrice artistique de la compagnie de théâtre Porte Parole, pour créer une œuvre qui devient un véritable plaidoyer en faveur de l’acceptation de la neurodiversité. En résulte un objet artistique qui éveille la conscience en nous poussant à remettre en question notre rapport à la différence. Au fil des représentations et des discussions avec le public, un espace de dialogue s’est construit. Maude Laurendeau a pu échanger avec des parents et d’autres personnes qui tentent de faire bouger les choses. « Un sentiment formidable se développe parce qu’on se rend compte qu’on n’est plus seul. Je ne peux peut-être pas changer le système, mais je suis capable d’aller ouvrir des cœurs, un humain à la fois », souligne la dramaturge. Du 21 mars à la fin avril, une tournée emmènera la pièce dans huit villes québécoises, notamment Rimouski, Valleyfield et Val-d’Or, avant de se terminer avec quelques représentations au Centre national des Arts à Ottawa.

Rose et la machine, de Maude Laurendeau, en tournée ce printemps.