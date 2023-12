Uvattini : une visite dans le Nord avec Elisapie

L’autrice-compositrice-interprète Elisapie nous convie à une incursion dans le Nord dans le cadre d’un spectacle présenté à quelques reprises seulement cet hiver à Montréal et à Québec. Uvattini (qui signifie « chez nous » en inuktitut) raconte tant l’histoire d’Elisapie que celle de sa communauté de Salluit, au Nunavik. « C’est une heure et demie d’émotions brutes, souffle la principale intéressée. Je veux que les gens ressentent les grandes peines de mon peuple, mais aussi l’espoir, la beauté, la folie, le côté très féminin et très charnel du Nord. »

Elisapie interprétera sur scène de grands succès d’artistes et groupes rock étrangers repris dans sa langue natale sur son dernier album, Inuktitut. Ses performances seront accompagnées de narrations et de projections vidéo. « Jamais je n’aurais cru que reprendre les chansons des autres puisse être une aventure si intime et personnelle. » Sur scène, l’artiste revêtira tour à tour les habits d’une fillette qui danse sur « Heart of Glass », de Blondie, d’une adolescente qui résiste à ses cousins sur « The Unforgiven », de Metallica, ou encore d’une femme qui surmonte un deuil avec « Wild Horses », des Rolling Stones. « Notre objectif, c’est de lancer des perches de lumière aux spectateurs, pour qu’ils puissent laisser aller leur cœur et leur imagination. » À ne pas manquer !

Uvattini, présenté à l’Usine C, à Montréal, du 7 au 9 décembre, et au Grand théâtre de Québec, les 20 et 21 décembre.

