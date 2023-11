Voir la nuit : une exposition fascinante au MNBAQ

Menaçante pour l’enfant, pleine de promesses pour l’adolescent et toujours empreinte de mystère pour l’adulte, la nuit fascine autant qu’elle effraie. À toutes les époques, les artistes se l’ont accaparée, étudiant ses ombres, ses lumières, ses secrets. Avec l’exposition Voir la nuit, le Musée national des beaux-arts du Québec invite le public à replonger dans ces œuvres qui ont disséqué l’obscurité. « Les artistes qui s’intéressent à la nuit doivent faire preuve d’une véritable virtuosité pour rendre l’aspect sensible et mystérieux de la lumière nocturne », souligne Maude Lévesque, commissaire d’expositions.

Les œuvres exposées, qui vont du dessin à la peinture en passant par la sculpture et la vidéo, traversent toutes les époques et les courants de l’histoire de l’art. Et, détail qui en déstabilisera certains, le parcours proposé ne comprend pas de cartels, ces courts textes informatifs qui accompagnent les œuvres. « Ces derniers seront présentés à la toute fin de la visite. L’objectif est d’inviter les auditeurs à se laisser aller devant les œuvres, à se laisser guider par l’ambiance, la lumière et l’environnement sonore, par leurs sens et leurs émotions », précise la commissaire.

Voir la nuit, du 2 novembre 2023 au 17 mars 2024, Musée National des Beaux-arts du Québec.

