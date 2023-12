4 parfums à s’offrir

Gorgeous Magnolia de Gucci Flora, 153 $ les 50 ml d’eau de parfum.

Romantisme floral

On ne peut plus féminin, le troisième opus de la série Gucci Flora met en vedette le magnolia, dont la délicatesse est sublimée par un bouquet de fleurs blanches – jasmin sambac, muguet, ylang ylang – et des notes fruitées de mûre et de noix de coco. Une fragrance impériale, qui laisse dans son sillage un souffle délicat et poudré de patchouli et de musc.

Acheter maintenant

Aqua Allegoria Forte Oud Yuzu de Guerlain, 156 $ les 75 ml d’eau de parfum (flacon rechargeable).

Boisé opulent

Cet hespéridé boisé aux accents exotiques offre un contraste rafraîchissant et bien dosé entre les notes ambrées et animales du précieux bois d’oud et les effluves acidulés et pétillants du yuzu. Entre les deux, la chaleur subtile du cèdre, dont l’essence est utilisée en note de fond, ajoute de la texture et de la complexité à un parfum unisexe aussi audacieux que lumineux.

Acheter maintenant

Goddess de Burberry, 153 $ les 50 ml d’eau de parfum (flacon rechargeable).

Suave vanille

Dans une savante harmonie de flaveurs, ce jus aromatique unique en son genre mêle la vanille à la fraîcheur de la lavande de Provence et aux notes terreuses du cacao et du gingembre. Qu’on ne s’y trompe pas : l’accord de trois types de vanille qui ponctue les notes de tête, de cœur et de fond demeure gourmand, sans être trop enivrant.

Acheter maintenant

Gaultier Divine de Jean Paul Gaultier, 154 $ les 50 ml d’eau de parfum (flacon rechargeable).

Sensualité rayonnante

Jean Paul Gaultier, « l’enfant terrible de la mode », prête ici son nom à une fragrance ambrée et florale aux surprenantes notes salines. Connue pour ses créations avant-gardistes, la maison marie ici une brassée de fleurs blanches à de voluptueuses notes de meringue, le tout traversé d’une brise marine. Une eau de parfum solaire qu’on se plaira à porter en toute saison.

Acheter maintenant

À lire aussi : 19 idées cadeaux beauté à (s’)offrir