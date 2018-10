Beauté : le retour de l’oeil de chat

L’œil de chat en a souligné des regards, depuis les sulfureuses actrices comme Marilyn Monroe et Brigitte Bardot aux clubbeuses punkettes des années 1980. Le plus extrême, repéré sur la passerelle de Saint Laurent, est un hommage à Amy Winehouse. Le lourd tracé noir, retroussé en oblique jusqu’aux tempes, fait le regard rebelle. Il faut certes avoir une occasion particulière et la main habile pour se lancer sur cette tendance intense, à la précision chirurgicale. Des variantes plus légères sont proposées, comme ce maquillage au défilé de Piccione. Piccione: le noir dramatique est remplacé par une couleur – gris graphite, vert forêt, bleu saphir –, déposée en halo diffus au ras des cils à l’aide d’un crayon à embout estompeur ou d’un eye-liner poudré. Détail 2018: la fameuse virgule qui déborde du coin de l’œil s’affranchit de sa forme classique pour se transformer en tache floutée. Ça rocke encore, mais avec plus de tendresse!

