Coiffure et maquillage: cinq idées pour les fêtes

Le smoky adouci

Pour intensifier le regard, rien ne surpasse l’œil charbonneux noir ou anthracite. Mais si on a envie d’atténuer l’effet dramatique, on peut opter pour une version allégée à partir d’une palette de fards bruns – marron, chocolat ou taupe, par exemple. L’avantage de ces teintes plus douces? Habiller les paupières sans creuser le regard. Le mode d’emploi: souligner de crayon noir le ras des cils supérieurs et le coin des cils extérieurs, puis estomper au pinceau. Pour réaliser le voile brumeux, on peut travailler au fard sec ou au crayon. À retenir: l’ombre à paupières la plus foncée est appliquée sur la partie mobile (en insistant davantage sur le coin externe de l’œil) et le fard plus clair, au-dessus. Pour terminer, opération floutage au doigt pour parfaire le dégradé. Chic et velouté!

Bijoux capillaires

Voici des sésames qui donnent accès à tout ce qui ressemble à un party! Les accessoires de cheveux sont devenus indispensables aux fêtes, au même titre que des bottillons métallisés ou un petit sac brodé. Les serre-têtes bourgeois ou princiers ont ouvert le bal il y a quelques saisons et ils ne cessent depuis de s’enrichir de perles, de boucles de satin et de velours. Nouveauté de l’heure: la mégagourmette punkette, qu’on peut même se bricoler à partir d’un collier. Les barrettes piquetées de strass se portent en accumulation sur les tifs longs ou courts. On les épingle dans une queue de cheval, une tresse, un chignon ou encore sur des cheveux lisses, répartis de part et d’autre d’une raie sage.

Passion vino

Sortons les bordeaux, pinot et porto: ces nuances de rouge se retrouvent sur toutes les lèvres pour les fêtes. Il fallait s’y attendre, puisque l’entreprise Pantone, autorité mondiale en tendances couleurs, a accueilli Merlot dans sa palette automnale. On porte donc un toast aux rouges riches à dominante bleutée dans leur pigmentation (psitt! on les aime aussi parce qu’ils neutralisent le jaune des dents). Côté fini, les débats sont ouverts: mat et lustré cohabitent. Un rendu brillant donnera une illusion de volume aux lèvres plus fines. Pour celles qui trouvent le bordeaux difficile à assumer, une jolie proposition: on estompe le fard au doigt, pour obtenir un effet de bouche mordue… ou tachée par le vin!

Boucles folles

Les clubbeuses des glorieuses années disco ont porté ces boucles serrées (les finger waves) qui rebondissaient au rythme des succès des Bee Gees. Ces vrilles sont aujourd’hui de retour en piste, gracieuseté de Gucci, la maison vénérée des fashionistas. On envie les chanceuses qui ont été dotées dès leur jeune âge de cette faveur capillaire. Pour les autres, il y a un peu de travail à faire à l’aide d’un fer à friser de petit diamètre (13 mm, par exemple). On s’assure de vaporiser un produit thermo-protecteur sur l’ensemble de la crinière, puis on procède au bouclage, en s’arrêtant à quelques centimètres du cuir chevelu. On termine avec une mousse bouclante texturisante pour maintenir le ressort des tifs, ou on passe ses doigts dans les cheveux pour créer un effet plus détendu.

Le regard allumé

Si on n’accorde pas à son maquillage une petite fantaisie à ce temps-ci de l’année, quand le fera-t-on? Soyons ludiques et, oui, apposons sur nos paupières ce fin trait d’eye-liner rose indien ou orange mandarine (on garde la main légère pour ne pas faire beauty victim). Une lichette de mascara doré sur la frange supérieure des cils fait pétiller le regard. Pour décaler un maquillage classique aux tons neutres, on ajoute une virgule de couleur (par exemple, en vert, violet ou bordeaux), que l’on estompe sur le coin externe de l’œil.

À lire aussi: Beauté: tout pour se gâter